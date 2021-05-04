睇準外傭學生需強檢炒賣檢測樽　1張八達通即可無本生利最多賺8百

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-04 18:47

隨着更多外傭確診以及學校爆發上呼吸道感染個案，需要作檢測的群組亦愈來愈多，因此市民對檢測樽的需求亦因此增加，有學校因爆發上呼吸道感染而需強檢，但學校指沒有足夠檢測樽派發，家長需自行攞樽或到檢測中心進行強檢。有家長發現，原來市面上一樽難求，但網上交易平台卻有人手持大量檢測樽以約$20港元一個的價錢出售，令一眾家長怒不可遏！

領取樣本收集包不需登記 一張八達通即賺$800

現時市民可領取樣本收集包、檢測樽的主要途徑有以下三個，包括醫院管理局（醫管局）轄下4７間普通科門診、全港121間郵政局（不包括流動郵政局）以及20個港鐵站設置的自動派發機。

普通科門診及郵政局的樣本收集包只要市民覺得有需要，便能前往自取，先到先得，據知現時各派發點每朝均大排長龍，要成功取得樣本收集包要早上6時多排隊。

港鐵站設置的自動派發機以八達通設配額，每部自動派發機可以一張八達通換取一個樣本收集包，換言之只要足夠的八達通便可一次領取多份樣本，而且每部自動派發機是獨立計算，即同一張八達通可在不同的自動派發機各領取一份樣本收集包。雖然規定每人僅限索取一包，但同一張八達通相隔約15分鐘後即可重新拍卡領取，變相可無限領取，亦令賣家可取更多的檢測樽圖利。

假設20個港鐵站各設有兩部自動派發機，憑一張八達通便可在每個站領取40份樣本收集包，全部以$20港元出售圖利即可賺$800港元。

囤貨商家自稱門診、郵局領取 不愁生意直言「怕可不買」

記者假裝買家詢問在網上出售檢測瓶的賣家，發現不少賣家都看準時機標明「外傭檢測可用」，有部分賣家只手持兩至三個檢測瓶，未算太誇張，但仍有不少賣家是手持大量檢測瓶，即使一次買十個也沒有問題。記者以擔心安全為由查問貨源及到期日，對方直言檢測瓶有效至2023年，是在普通科門診及郵政局領取的樣本收集包，更直言：「怕可不買」，疑似銷路不錯，不擔心流失客戶。

相關文章：強制檢測│外傭及多間學校爆發上呼吸道個案需強檢 睇清檢測地點

需強檢學校名單（截至5月4日)：

+ 37 + 37 + 37

目前需要作檢測的市民有六個途徑可進行檢測，點圖即看:

社區檢測中心預約網址：（按此）

+ 17 + 17 + 17

+ 23 + 23 + 23

*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：