小一面試│英華小學針對男孩特質設計課程　校長：要建立3個好習慣

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

英華小學是九龍區的傳統名校，學生更可「一條龍」直升英華書院，因此深受家長歡迎。校方亦十分了解男孩子的特性，讓他們展現自己的專長，在成長中獲得成功感。不過，好學校自然多家長青睞，2020年該校小一入學申請人數超過5千人，平均約33人爭一個學位，競爭相當激烈。

課程專用男孩子而設

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英華小學陳美娟校長早前出席由香港教育領導協會與「01空間」合辦的網上講座 - 「與校長Live Chat—男女教養大不同？男孩就要放養？」中分享了男、女在教學上的差異，陳校長目前雖是男校校長，但也曾在男女校擔任過校長一職，因此有更多體會。

陳校長認為男孩子給人的感覺大多是活潑好動，但其實因人而異，都有不少男孩子是「思想型」，能坐定定思考，然後給你一個「驚天地泣鬼神」的回應。男校的優勢在於教學可以更集中，避免男女之間的行為進行比較，她說：「當學校全部都係男孩子嘅時候，佢唔需要望下『點解啲女孩子坐得咁定嘅？』老師又經常讚女孩子乖，唔讚我乖。而且當成班都係男孩子，大家都係坐唔定嘅囝囝，我哋就可以更專注為佢地設計適合佢地嘅課程」。

重視閱讀習慣 要識講「唔該、多謝、對唔住」

陳校長認為小朋友要建立三個好習慣，最重要的是「閱讀習慣」，而要幫小朋友建立閱讀習慣，首先家長要有閱讀習慣，然後從小朋友興趣入手，再親子一起看書；其次是「感恩」的習慣，令負面思想遠離自己，凡事先從欣賞角度出發；最後是有說「唔該、多謝、對唔住」的習慣，而且是要由心而發地說，不是那種「Sorry囉」。

陳校長更強調希望小朋友能「有心有品」，而要做到這一點，並不是進入學校才開始學習，而是日常家庭的氛圍中灌輸，到校園生活再加強，這都是面試中會感受得到的。面試過程中，小朋友能自然流露便足夠，太造作反而會影響入學機會，陳校長更笑言：「話唔定步行嘅途中我哋已經畀緊分呢？」

2021-22年英華小一入學首輪面試

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沒取錄「你的孩子」是英華損失

小學只是人生其中一個階段，家長不應為了入學面試而影響親子關係，陳校長直言，面試表現是臨場的，假如家長是好家長，小朋友亦乖巧，沒有取錄其實是英華的損失。若家長真的很喜歡英華小學，大可嘗試一、兩年後嘗試插班。目前，有不少學校因移民而出現學額空缺，不過要成功入讀小一仍有一定難度，如出現臨時空缺，家長屆時「叩門申請」成功的機會亦不大，校方會優先考慮早前面試進入「waiting list」的申請人。

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