兒童版YouTube設限時、檢舉4大功能　助父母把關免孩子沉迷受荼毒

Google旗下的影音平台YouTube於2015年開始推出兒童版YouTube Kids，而近期宣佈該兒童應用程式正式在台上線（編按：兒童版YouTube Kids亦已正式在港上線），家長可以輕鬆找出孩子喜歡的影片，並把關觀看頻道及時間。

你確定孩子看的影片沒問題？（按圖了解）

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大人常會花許多時間觀看YouTube，孩童也不例外，YouTube有許多針對兒童設計的學習頻道、卡通等等，而有些家長為了讓孩子願意安靜坐着，都會拿出手機或平板播放孩子愛看的影片，YouTube最大的特性就是會自動播放下一支影片，旁邊也會根據觀看內容而推薦你可能會有興趣的影片，少說可以讓孩子安靜個半小時以上。不過，你確定孩子看的影片沒問題嗎？

為了杜絕孩童不慎看到超過年齡層的影片，YouTube於2015年正式推出「YouTube Kids」，是獨立的親子串流影片服務，針對3～12歲不同年齡層的孩童，提供合適安全的影片內容。

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「YouTube Kids」正式上線，家長更能把關孩童觀看內容

「YouTube Kids」是專門為兒童量身打造的影片應用程式，在頻道與內容上都與現有的YouTube平台有所區隔，目的是為了希望孩子能在「受控制」的環境下探索各種內容，也讓家長和照顧者能給予適度的指引。

YouTube Kids針對不同年齡層的兒童設計適合觀看及搜尋的影音內容，細分為「4歲以下幼兒」、「5～7歲學齡前兒童」、「8～12歲學齡兒童」，家長的選擇將會影響到系統提供的影片類型。

YouTube Kids的介面色彩鮮明，且採用大尺寸圖片，方便孩子瀏覽及點選影片。上方選單分為「節目」、「音樂」、「學習」和「探索」四大類型頻道內容，便於瀏覽和尋找想看的影片。

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家長可以透過監護功能，自訂孩子的使用體驗

家長若希望可以自訂頻道或影片內容，則可以選擇「由你自行核准內容」監護功能，透過該功能來挑選指定特定影片和頻道給孩子觀看，能設定封鎖、是否啟用搜尋模式等。此外還有以下監護功能：

1. 限制裝置使用時間

限制孩子可觀看影片的時間，例如單次觀看時間限制15分鐘，時間一到就會跳出提醒，讓孩子起身活動一下，不要一直埋頭看影片。

2. 掌握觀看記錄

只要前往「再看一次」頁面，即可瀏覽孩子看過的內容和他們最近正在探索的新興趣。

3. 封鎖

不喜歡某部影片嗎？只要封鎖該影片或頻道，系統就不會再顯示該內容。

4. 檢舉

如果你發現任何不當內容，可以透過檢舉功能將影片提交審查。YouTube Kids會24小時全年無休地審查使用者檢舉的影片。

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YouTube Kids提供Android和iOS裝置免費下載使用，若想跟孩子一同觀看，還可將影片投放到Chromecast、Apple TV、遊戲主機或智慧型電視等大螢幕觀看。

最後，提醒家長，先前YouTube曾發生惡意卡通事件，有一群人架設了許多兒童頻道掩人耳目，打着「學習頻道」的名義，放了一系列繽紛可愛的動畫，而影片主角幾乎都是一些知名的卡通人物，如：艾莎、佩佩豬、蝙蝠俠、蜘蛛人、小小兵等，標題則用一些看起來幼稚、趣味的字眼，來吸引孩子們的目光。

有些影片看起來頗具教學意義，但實際上卻在灌輸孩子暴力的觀念，提醒家長不要下載了YouTube Kids就放下戒心，仍要時刻關注孩子正在觀看或瀏覽過的影片，內容是否真的沒問題喔～

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】