Staycation｜暑假一家大細住酒店　歷奇活動、單車遊、工作坊放電

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-08 07:00

還有一個月就到暑假，不少家長紛紛為仔女安排暑期活動。有酒店推出暑假限定的親子住宿優惠，小朋友能夠同時參與暑期工作坊或特定活動，好動小朋友一定不要錯過！

香港海洋公園萬豪酒店

香港海洋公園萬豪酒店推出「盛夏繽FUN玩樂住宿計劃」，兩大一小入住可享有$400餐飲消費額、「狂歡夏日」指定活動代幣十枚、入住小童更可享免費雪糕一杯。另外亦有「雙重盛夏繽FUN玩樂住宿計劃」，除了有$800餐飲消費額、「狂歡夏日」指定活動代幣二十五枚、免費雪糕外，還包括海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張。活動代幣可以在「狂歡夏日」嘉年華活動中使用，場內有8個遊戲攤位及兒童電動車駕駛體驗。

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挪亞方舟度假酒店

挪亞方舟度假酒店推出「歡聚慶祝度假計劃」，套票包括入住度假酒店一晚、早餐及晚餐 (4道菜豐盛晚餐或自助晚餐，視乎入住日子而定)、親手製作啤啤熊毛公仔、送贈蛋糕、葡萄汽酒、橙汁、6R紀念照片及氣球等等。

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香港挪亞方舟旗下 太陽村莊

位處馬灣東邊的太陽村莊 (Solar Villas)，同屬香港挪亞方舟旗下，以低密度建築為特色，與馬灣大自然公園、古蹟館 (小芳園)及紅樹林為鄰。最近太陽村莊推出的「悠遊小島行住宿套票」，套票包括在隱世度假旅館住宿一晚、豐盛閣餐廳享用海景早餐、以及數個適合大朋友及小朋友的戶外特色體驗－「環島單車樂」讓大朋友輕鬆踏著由旅館安排的單車，穿梭馬灣舒 舒壓，以全新視角來深度細味小島的大自然生態、打卡景點及歷史文化。而 小朋友亦可到挪亞方舟激玩「童趣飛馳樂」，盡情放電！

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黃金海岸酒店

黃金海岸酒店與香港著名歷奇訓練團隊A-Team Edventures合作，推出夏日兒童歷奇體驗假期。住宿計劃包括兩晚住宿，以及供1位小朋友參加，為期1.5天的夏日兒童歷奇體驗。小朋友可參與一系列充滿樂趣及富教育意義的活動，包括：直立板挑戰、海岸攀岩、大自然漫步、沙灘遊戲及故事描述等。小朋友一定不可錯過！

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香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店推出「麗思兒童飛行探奇之旅」，套票包括入住特級豪華海景客房或豪華套房以上級別一晚、 使用Nintendo Switch設備、自助早餐、以及可以以優惠價參加「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程，在雲層上享受模擬飛行體驗。夢想成為小飛機師的小朋友一定要參加！

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香港愉景灣酒店

香港愉景灣酒店推出「Monchhichi夏日祭住宿計劃」，套票包括入住一晚Monchhichi主題房間、Monchhichi主題下午茶、自助早餐、參與 DIY 鎖匙扣工作坊、以及獲贈 Monchhichi 禮品等等，Monchhichi粉絲必去！