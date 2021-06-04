親子好去處｜參加工作坊整父親節禮物　再去挑戰4大運動電競遊戲

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-04 19:55

最近天氣反覆，早前更下起大雨，趁著今個星期天氣轉好，可以和小朋友一起到戶外踩單車玩樂，亦可以參加親子工作坊，預早準備父親節禮物送給爸爸！即使天氣欠佳，亦可以改去運動電競挑戰站，和家人一起挑戰，出一身汗！

新城市廣場「滿FUN父親節」

父親節將至，沙田新城市廣場呈獻「滿 FUN 父親節」，分別推出「Slowood x tokyobike 父親節沙田遊」及精心設計多個親子工作坊，最適合小朋友和爸爸媽媽一起參加！父親節當日，新城市廣場特別推出的「Slowood x tokyobike 父親節沙田遊」，爸爸和小朋友可以有 60 分鐘 tokyobike 免費體驗，爸爸與子女可以好好利用假日，以復古日系單車，乘著涼風慢遊沙田，享受天倫之樂！

此外，新城市廣場6 月精心準備多項親子工作坊，為一眾爸爸送上集合音樂及藝術元素的創意親子體驗，小朋友可以親手製作需手工送給爸爸！

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MOSTown 新港城中心「MOST FUN 運動電競挑戰站」

馬鞍山 MOSTown 新港城中心於 2021 年 6 月27 日至 9 月 5 日期間舉行「MOSTown 運動電競挑戰站」主題活動，聯乘 AME 亞洲體育電競的專業團隊，打造超巨型運動電競競技場。場內除了有5 個以運動項目為主題的巨型打卡裝置外，更有由美國引入考驗體力、敏捷度及身手協調的 3 米高「360° 智能反應訓練架」以及全新研發的 3 項運動電競項目，難易度不一的遊戲讓大家根據個人能力挑戰，挑戰完成更有機會得到商戶現金券或優惠券。