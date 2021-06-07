外傭料理好難明！張敬軒遮遮煮出「黑媽媽」滋陰食物：勁灰星期一

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-07 20:54

很多家庭都依靠外傭姐姐負責三餐，如果姐姐廚藝了得，每天自有安落茶飯；假如好似歌手張敬軒聘用的外傭一樣，可能就要面對謎一樣的食物。他在IG分享家中「遮遮」和媽媽溝通過煮「滋陰」的「急凍嘢」，最後卻出現了一碟比碟更黑的謎之食物，引起網民熱議食物「真身」是什麼。

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張敬軒的外傭姐姐出名煮出「清淡」食物，之前已貼出一星期只有麵包和白粥的早餐，令他放棄了在家吃早餐的念頭。他的媽媽早前直接和「遮遮」溝通：「尋日老母問到喱（呢)期一日三餐食唔食得齊／講講吓佢叫我遞個電話俾我吖遮，佢話佢醒起之前幫我發定咗啲嘢擺喺急凍，話佢會教遮煮一啲滋陰啲嘅嘢俾我食... #之後係大量雞同鴨講嘅國語同我不祥嘅預感」。

最後，遮遮端出一碟比碟還黑的食物，張敬軒嘗試用刀叉切開，可惜並不成功。有網民猜測食物的「真身」，有人猜是「竹炭麵包」，也有人從「滋陰」角度出發猜是「海蔘」。張敬軒也是一輪概嘆：「#你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖#我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一」

遮遮料理經典回顧：

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網民分享外傭暗黑料理：點解要加個橙？

不少外傭姐姐首次來港工作，未必懂得粵菜的奧妙，經常加入自己的創意，結果令人哭笑不得。有網民曾分享姐姐煮的肉餅，不明白為什麼要加上一整個橙，其他人就笑說可能是代替咸蛋之用。亦有些姐姐廚藝不精，成品實在令人難以下嚥。

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