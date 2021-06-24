小六男生辦「線上婚禮」箍煲　雙方邀哥哥見證對話睇到人尷尬

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-24 12:05

網絡通訊發達，不只方便大人們居家工作、遠端聯絡，小朋友們也能從網絡上找到各式各樣的學習資源。不過，最近就有網友在Dcard上發佈了一則名為「國小六年級的線上婚禮」的文章，一連串通訊軟體的截圖講述小六學生向「網婆」求婚的過程，引發網友熱烈討論。

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網戀沒結果 女友鬧分手！

網絡世代下，很多早熟的青少年會在虛擬世界中談起「網戀」，PO文中的主角是一名小學六年級的男學生，因為網戀的女友覺得網戀不會有結果而鬧分手，於是想用「求婚」向女友證明自己的心意，並找來雙方的哥哥、堂哥作為家長代表，為小倆口證婚。

在圖片中還可以看到，女方在群組中說自己剛參觀完爸爸的公司，由司機開法拉利接送她；群組中的其他有人還說要一起打高爾夫。而一群人也順利完成了幫忙求婚、證婚的任務。聊天截圖的最後還可以看到，女方哥哥表示自己是「文匯中學初三的」，並問男方堂哥「哪個學校的？」、「你幾歲？」，沒想到對方回「我今年30歲」。

即睇當事人們的對話內容（按圖了解）：

尷尬癌發作！網友笑炸：很省錢的結婚方式

一連串超爆笑的對話，讓網友們忍不住全都笑翻！還有網友表示「我以前在摩爾莊園上也參加過很多人的婚禮」、「尷尬到我忍不住手腳蜷曲」。實際到Facebook社團《我不帥，你報警》找到原文，貼文底下留言也很熱烈，有人說「看了第N次還是覺得好好笑」、「很省錢的結婚方式，被媽媽看到聊天記錄就可以考慮玩多一次離婚」，不過也有網友提出意見，表示這樣的內容可能只是杜撰，想要引起關注而已。

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