餵哺母乳時親友突闖入要求看BB　老公趕忙救駕反被家族指不禮貌

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-02 09:00

社員於匿名公社發文分享：找不到地方舒壓，那就來找同溫層吧！

親友在你餵哺母乳時闖進來騷擾，你會火大嗎？（點圖閱讀）：

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事情是這樣的，有一天我在房間親餵寶寶，結果老公的親友進來房間（女生），看到我在親餵也不迴避，我又動不了不想打擾寶寶，親友看到還問幹嘛用被子遮著，不熱嗎？不用遮啊！

我又不想讓我的奶被你們觀賞，過一下子老公趕來救援，聲音比較大的把他們請出去，結果親友不爽了，說我老公對長輩不禮貌，現在傳到整個家族都覺得是我老公的問題，乾！

先喊先贏是吧？我都沒追究你不禮貌了，我有賣你門票嗎？誰想要親餵時被觀賞啊？各位廣大的婆婆媽媽阿姨阿桑，沒有人想要再親餵時被觀賞好嗎？下次看到請自己滾出去，不要人家請你出去又在那靠北！

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社員回應：

「辛苦了，我也是因為奶奶不敲門而縮奶，鎖門奶奶一直叫一直拍門，還說餵奶是母愛的光輝，我們要看小孩不是看妳，妳繼續餵奶或是擠奶沒關係，我媽媽都會尊重我朋友來也是，只有奶奶不會」 「下次他們棒賽妳也開門去看就好了」 「我看過其他抱怨文章……有公公.小叔.鄰居闖進房間看，還有奶奶怕奶水不足，伸手摸奶……等，看了猛翻白眼 ，餵奶有甚麼好看……」 「請那些擊敗長輩先出來集體在大家面前脫褲展示一下，再來說晚輩沒禮貌」 「那位親友，大概是因為忌妒你的美貌～請原諒她無法接受已逝去的青春，你就可憐一下她吧．（話說，有了這次經驗，以後親友來，請先生先擋好不要讓人輕易就闖進去）」 「為了自保，還是鎖門吧！就算老公在外面也鎖，反正老公在房間對擠奶也沒幫助」 「有不是家裡成員來拜訪，進入房間最好鎖門」 「白癡親戚 要看餵食秀去海洋館啦」 「那年....我剛坐完月子回到婆家，正在房間親餵時，公公來敲門，我言明我在餵奶，公公要我開門說他想看！我就大聲說：我在餵奶你是要看三小（台語）！然後我就去告狀我老公了....」 「請親友先脫光在大門口走一圈！看感覺如何⋯」 「三字經直接問候她啦 不用遮個屁 那她上廁所也不用關門啊～」

原文截圖（Facebook/匿名公社）

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