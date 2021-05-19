被孩子嫌棄醜樣太肥不留情　媽媽感崩潰網民獻計教訓這小孩！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-19 12:00

有媽媽於網上分享：只想問問有孩子的媽媽⋯如果孩子常常都會當你的面嫌妳胖，嫌妳黑，嫌妳臉上痣多，你們會怎麼做？

孩子竟然嫌棄自己母親的外貌？（按圖看清！）

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我自認自己並非完全不精緻的媽媽，在柴米油鹽的生活中還是盡力的收拾自己，但有些東西是天生的，即使努力也改變不了多少，可當孩子這樣說的時候我簡直受了一萬點爆擊⋯

也許孩子童言童語，也許有人覺得不必認真，可我真的不能形容我心中的感覺⋯五味雜陳⋯很難受⋯很鬧心⋯

想聽聽不同的想法或看法⋯我已經無法釋懷了⋯

網友回應：

「機會教育他：這世界上本來就有外觀各式各樣不同的人類，但不能用外觀去評斷這個人的好壞！有些人的不完美並非自願的，我們要鼓勵他代替其他眼光。」 「直接嗆他。我也沒有拿你跟別人比較阿！」 「用同理心的方式讓孩子了解妳的感受～也順便舉例一些故事讓孩子明白；外在跟內涵該重視的是哪部分！孩子們耳熟能詳的美女與野獸是很棒的範本！」 「沒關係，妳就回他：以後你跟我會長一樣你知道嗎」 「我會嗆他說，嫌我醜？ 我把你打到你爸都不認得你，看以後誰比較醜！這樣的孩子要讓他學習將心比心，以後妳每天嫌他狐臭、腳臭、嘴臭、直接對他人生攻擊說他噁心⋯多講個幾次，說到他生氣~~再問他心情如何？問他為甚麼要生氣？告訴他，你也是用言語傷害媽媽的 ！你憑甚麼要生氣」 「我覺得要教，我都教我姪女，長大後不能以貌取人，因為大家都是人生父母養的」 「這算是童言童語嗎？這都是人身攻擊，更何況對生育他的媽媽。覺得版主個性要強硬起來 」 「我會在小孩面前大哭一場，然後對小孩不理不睬。讓小孩自己發現我有多傷心。說教不如讓小孩自己去體會」 「我都是一巴掌讓他們空中旋轉三圈半」 「我記得我小時候講過媽媽是豬母（台語），被我媽追了三條街，往死裏揍了一個禮拜，從此在我眼裡我媽就是西施下凡貂蟬再世，您可以參考一下我媽的做法」

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