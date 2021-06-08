屯馬線｜新車站親子遊！踩三輪車遊藝術村感受60年代冰室美食

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-08 21:00

港鐵屯馬線將於7月27日（周日）全線通車。屆時，新車站宋皇臺站及土瓜灣站將啟用，屯馬線全線通車後將長達56公里，為本港最長的鐵路線，從東面烏溪沙至西面屯門站，合共27個車站。新車站開放後，一些家長未曾帶小朋友去過的熱點也可以籍此遊覽，玩盡屯馬線！

起點——屯門：首個以「水、沙」為主題的共融遊樂場

屯門共融遊樂場分南北兩部分，共七個遊玩主題區。北面以水中荷花為主題，提供玩水區、高高低低的小山丘區、彈床、音樂小玩意如敲擊樂器和鼓等。南面則以爬蟲動物為主題，設不同高度和類別的攀爬架、瀡滑梯；小朋友可在沙池「掘蛋」、「玩轉」各類搖擺旋轉設施、觸感活動組件等，不過目前涉及「水、沙」的設施因疫情而暫停中。

新車站——土瓜灣站：牛棚藝術村、永香冰室

牛棚藝術村昔日為戰前屠宰場，政府於2001年將屠宰場活化成藝術村，現時牛棚藝術村的紅磚歷史建築被列為二級歷史建築，有多個藝術工作者及藝術團體進駐，不時舉行各種展覽及適合親子參與的工作坊，是土瓜灣的地標之一。

香港的「冰室」有很多，但仍保留真正舊時代冰室味道的便寥寥可數，永香冰室於土瓜灣服務街坊60多年的，食物價錢平。店內裝潢幾十年未變，淺綠色磚牆、舊式吊扇，鍛鐵窗花都充滿60年代氣息。小朋友可以感受到香港的經典「茶記」特色，家長也可以回味一下舊時《大時代》的光景。

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新車站——宋皇臺站：遊覽宋皇臺古蹟、踩三輪車

九龍城賈炳達道公園是眾多單車公園中，難度偏向簡單的一個，於新車站宋皇臺步行約10分鐘左右便可到達，即使剛學懂踩單車不久的小朋友也可以挑戰。場內亦有單車租賃亭，有三輪車及單車可供選擇。

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在去九龍城賈炳達道公園的路上，家長也可以順便帶小朋友逛逛宋王臺遊樂場及花園，欣賞這個有重要歷史價值的九龍城區著名地標。

尾站——大水坑站至烏溪沙站：踩單車、玩石灘

從大水坑單車公園出發，沿馬鞍山海濱長廊單車徑可以踩至烏溪沙，路線簡單平坦，來回只需約兩小時，家長及小朋友的體力需求都不大。終點位烏溪沙石灘更有「香港的澎湖」之稱，是打卡景點之一。

烏溪沙石灘在天氣好的時候，景色相當不錯。而很有名的「海之心」都是位於烏溪沙石灘，可惜早前被拆毀。出發前宜先去天文台網頁查詢當天的潮漲潮退時間，建議挑選潮漲及潮退的中間時段前往，方能欣賞最佳景色。

路線：大水坑單車公園＞過橋＞馬鞍山海濱長廊＞烏溪沙石灘＞原路回程

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