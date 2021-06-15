寶寶大過天｜童童上分離班爆喊　專家教8個月開始練習分離概念

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-15 20:30

新劇集《寶寶大過天》由馬國明和岑麗香飾演新手父母，照顧女兒童童。童童上K1在即，但仍十分黏媽媽，於是父母為她報讀了「分離班」，讓小朋友練習和主要照顧者分開。但童童一上就爆喊，回家仍然情緒爆發，猶如「鬼上身」讓父母不得安寧。心理學家教父母，可以由小朋友8個月開始建立「物件恆存概念」，不用擔心父母分離後消失不見。

童童一上課就大哭不止：

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註冊心理學家程衞強解釋，分離焦慮是當幼兒與照顧者分離時，就會不停哭鬧，而且越哭越大聲但這種情況是兒童發展初期的正常現象。大部份幼兒會於6至8個月大的時候開始出現分離焦慮，因為幼兒在這個階段開始認識身邊的人和環境，與照顧者分離令他們感到不安。幼兒會擔心「不知道照顧者會離開多久」、「會不會再回來」等。

幼兒沒有時間的概念，所以即使照顧者離開只有一會兒，對於他們來說這一會兒的時間都是十分漫長和不安的。分離焦慮的情況有機會延續到幼兒剛上幼稚園的初期（大概1個月），若幼兒在上學時持續沒有舒緩分離帶來的不安情緒，有機會影響到他們正常學習和社交的發展。

香香在劇中也了解幼兒面對分離焦慮是重大的打擊，但作為媽媽的她卻束手無策。

心理學家解構及對策：

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和孩子玩「Peekaboo」建立概念

如果家長想小朋友輕鬆度過分離焦慮的階段，有些遊戲要由小開始玩起。由嬰兒大約8個月開始，就可以在小朋友面前把收藏一件玩具於毛巾底，剛出生的嬰兒會以為玩具離開了他們的視線就是消失了，不會去尋找。但正發展「物件恆存概念」的嬰兒，他們會開始明白到看不見玩具，只是被毛巾遮蓋了，而不是消失，便會去尋找。

當孩子慢慢成長，他們的「物體恆存概念」會發展得愈來愈成熟。除了「物件」之外，原來「人物」也會恆存，在不同的文化中，成人都會跟孩子玩「Peekaboo」，成人用手遮蓋自己的樣子，然後突然又出現，不停重覆，孩子會笑得很開心；當幼兒已經可以自己走路時，又可以跟小朋友玩「捉迷藏」，讓他們明白的「物體恆存概念」由「物件」發展到「人物」，明白到照顧者只是暫時離開，之後是會回來的，舒緩他們不安的情緒。

香香最後放手成功：

給小朋友作「預告」

另外，應從小多帶小朋友到公園玩，讓他們認識多些同年齡的小朋友，擴大生活圈子，培養小朋友與別人打招呼的習慣。家長可提前帶小朋友到他們將升學的幼稚園，在外面看看也可以，告訴小朋友那裏有很多小朋友一起玩和學習，非常開心的，讓小朋友有一個適應的過程。

在送小朋友上學時，必定以輕鬆、愉快的心情和他們說「再見」或多加一句「放學見」，切記不要偷偷地走了，不辭而別會讓小朋友對你失去信任感，而且會讓分離焦慮變得更嚴重。當你說再見後便可立即離開，不要因為小朋友大哭而回去安撫他。

可是，如果孩子的分離焦慮持續一個月或以上，就應該跟老師或專業人士作出深入了解。

更多劇照：

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