周汶錡大仔Jacques被選做班長　讀本地幼稚園努力學好中文

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-11 19:09

娛樂圈有不少星二代就讀於國際學校，爸爸媽媽希望小朋友能夠講得一口流利英文，但部分會忽略中文的重要性。不過周汶錡一對混血兒子就反而就讀港島區的本地幼稚園，大仔Jacques 更加被選做班長，在家中亦會學習中文，讓不少網民大讚叻仔！

周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu婚後誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner，並讓他們就讀位於跑馬地樂活道的私立幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園，該校每年學費為4萬零8百元，不少學生也考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學等。

周汶錡一對兒子入讀本地幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園。（周汶錡ig）

Kathy經常分享一家人的生活點滴，日前Kathy貼出大仔Jacques的照片，只見Jacques心口掛有「班長」的牌子，相信是被選做班長，非常叻仔！早前Kathy亦貼出大仔Jacques Lepeu在家抄寫中文句子的相片，只見Jacques在練習簿練習寫「零用錢買糖果」，不少網民大讚「繁體字寫得好靚」、「好叻👍，學中文好重要！叻媽媽」。另外，亦有網民發現Jacques練習簿上的中文名，原來Jacques中文名叫雷棨宇，弟弟則叫雷棨博。

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其他星二代所讀的幼稚園：

國際英文幼稚園暨幼兒園

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維多利亞國際幼稚園

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學之園

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英基國際幼稚園 （ESF International Kindergarten）

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