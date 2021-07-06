孩子天天留家媽媽忙到崩潰　再聽到一個提問即刻理智線都啪斷…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-06 09:00

台灣疫情嚴峻，三級警戒也延長到24日，教育部宣布「停課不停學」到暑假，孩子在家「遠距教學」已經四周，不少媽媽要上班還要邊照顧小孩「快崩潰」外，有一名媽媽分享現在最怕聽到的一個問題，就是被女兒問「媽媽明天要煮甚麼」，覺得壓力山大，也引起不少網友共鳴。

媽媽最怕孩子問甚麼？（按圖看清！）

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一名媽媽在Facebook社團「爆怨2公社」發文，她表示煮完晚餐，收拾了一下廚房，才拿起碗筷準備吃飯，已經吃飽的16歲小女兒突然冒出一句「媽媽，明天要煮甚麼？」，媽媽頓時覺得壓力山大，心裏想着每天、每天煮了一個月，每天絞盡腦汁，現在最害怕聽到「明天要煮甚麼？」，她也開玩笑說「再問我就要打小人了」。

此篇文章也吸引千人按讚，不少媽媽認為有共鳴，「你的狀況和我一模一樣，孩子每天開菜單，早餐吃到一半，就問我中午晚餐煮甚麼，哇勒…我馬上大聲說道，吃飯配醬油，都不用煮菜」、「我兒子大班升小一，平均2至3小時就喊一次肚子餓。1天給我吃6餐，妹妹1歲3個月，整天哇哇叫，跟着要吃，很崩潰」、「固定回答泡麵，但菜單明天再想」、「以後一律回答『吃土』，他們會閉嘴給妳空間的」。

也有人認為「還好我是想煮甚麼就煮甚麼，沒有壓力」、「16歲可以叫她學了，必須讓她知道，廚房很熱，菜很貴，做飯很辛苦，想煮甚麼不僅要問冰箱也要問錢包更考腦袋，在家上課時間多，不學做飯以後怎麼辦」、「可以請她們明天自己煮，換妳等吃飯」、「我家只要每天食物不一樣就好了」。

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