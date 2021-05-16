天氣熱小朋友愛似凍珍珠奶茶消暑　一張超聲波可見胃內珍珠係咁⋯⋯

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-16 17:48

香甜又有嚼勁的珍珠奶茶是不少孩子喜歡的飲料，走到街上總會心癢想爸爸媽媽買一杯！然而，珍珠奶茶熱量高，珍珠不易消化，為了健康著想，醫生及營養師均建議兒童不宜多飲！

按圖即睇過量糖分對孩子的影響：

熱量超過2碗飯 珍珠殘留胃部

廣受歡迎的台式茶飲店天仁茗茶在其官網公開部分茶飲的營養成分，其中冰珍珠奶茶的中杯及大杯總糖量分別為30及45公克，總熱量分別為410及612大卡。根據衛生防護中心，1碗白飯（200克）的熱量為260千卡。換言之，只要喝1杯大杯冰珍珠奶茶，所得熱量已超過2碗白飯。

按圖即睇天仁茗茶部分茶飲的營養成分：

台灣兒科醫生陳敬倫曾在其專頁「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文，表示曾接觸幾位病人，都是前一天喝了一大杯珍珠奶茶的孩子，經超音波檢查後發現，胃裡都是一顆一顆還沒消化的珍珠！

陳醫師又指，兒童不宜多飲珍珠奶茶。「對兒童來說，珍珠本來就不易消化，珍珠奶茶也含咖啡因，不適合孩子過度飲用，而且一杯珍珠奶茶熱量都600大卡起跳，幾乎是一餐的熱量，兒童應從小養成喝白開水、不喝含糖飲料的習慣，避免攝取過多熱量。」他同時附上一張超聲波照片，雖然照片並非屬於當時人，而是陳醫師空腹喝下珍珠奶茶後的胃部情況，但亦說明即使在成年人體內，珍珠也並不容易消化。

含咖啡因易致肥 兒童不宜飲用

美國兒科專科營養師梁慧思解釋，茶為珍珠奶茶的材料之一，它含有咖啡因、刺激性以及提神成分，兒童並不適宜飲用。珍珠是由木薯製成，而木薯含大量澱粉質，也含有纖維，但會比米飯等澱粉質消化得比較慢。此外，珍珠用黑糖熬煮，本身的糖分含量也高，即使點餐時要求半糖或三分糖，兒童多飲仍會致肥。

兒科醫生陳欣永亦指，珍珠質感滑溜，兒童吸啜時有機會鯁喉。另外，若兒童吃珍珠時沒有仔細咀嚼，也會增加身體消化的負擔。兒童如因吸收過多的糖分而致肥，亦有更大機會引起糖尿病、心血管疾病和高血壓等。

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