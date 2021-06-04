疫情停課竟成一眾爸爸受難記！　玩紮辮、強迫餵食都未算最慘烈…

親子
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這次新冠台灣疫情嚴峻，為防止病毒擴散全國各級學校停課，讓許多居家上班或請防疫照顧假的在家顧孩的爸爸，發出陣陣哀嚎聲。

一位媽媽在Facebook「爆怨2公社」發了一篇「爸爸已放棄掙扎」的搞笑圖文，意外釣出好多「生無可戀的爸爸」，大喊「好想登出」！親愛的爸爸們，「爸媽」這角色一輩子都登出不了啦！

一眾爸爸在孩子停課時的「慘況」…（按圖了解）：

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有網友不禁感嘆：「是這樣的，孩子們是幹不了甚麼事，但他們能讓你甚麼都幹不了！」更有人嚇到發言：「陸戰隊也沒小孩體力好，而且小孩是超級閃充，充電5分鐘可以瘋整晚！」

看到這些好爸爸們的厭世臉，必須給你們一些鼓勵，因為這場歷史的戰「疫」，大家都曾光榮參與過！讓有位媽媽也有感而發，爸爸開始居家帶孩之後，「好處就是他之後絕對不會說自己工作多辛苦，你在家有多輕鬆這種話！」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新冠疫情停課各地爸爸災情嚴重，眼神瀕死、放棄掙扎！以後絕不會再說媽媽在家很輕鬆

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