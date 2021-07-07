82歲學霸外婆學習態度超認真　網民：你真可說我婆婆都比你厲害！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 12:14

許多長輩即使年紀大了依舊每天認真充實自我，跳舞、閱讀、學才藝，落實「活到老，學到老」的精神，相當令人敬佩。近日一名網友發文分享自己的「學霸阿嬤」，不只每天吸收新知，還會認真製作精美筆記，引起網友熱議。

外婆做筆記的認真程度，比孫兒的更要厲害？（按圖了解）

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原PO在Dcard發文「我的學霸外婆」，文中他說明外婆今年已高齡82歲，依舊每天認真學習，「她每天都在唸一堆書，還會上YT聽佛經之類的，最近在研究易經，前陣子還在學日文。」外婆超認真的生活態度讓原PO自嘆不如，「她說她怕她老人癡呆，我覺得我可能比她早癡呆，我最近每天只會躺在梳化上看劇跟耍廢而已。」。

除了興趣廣泛，原PO也分享外婆有寫筆記的習慣，「她會每天把看到內容做筆記什麼的，果然以前是北一女後來還當數學老師⋯⋯。」原PO也貼出外婆的筆記照片，照片中可見筆記清晰，字跡工整。原PO也補充外婆還會向孫子輩請教如何製作長輩圖，「上面還會打字每天早上傳給大家。」。

看到原PO分享的「學霸外婆」，也有網友發文「我外婆該不會是你阿嬤的學妹？」回應。他在文中描述自己的外婆「從疫情開始之後，就改成在家用zoom線上學佛，比我們還先進」，此外外婆的字跡也像原PO的外婆一樣精美，讓他直呼「外婆們的字都這麼美，是要我們這些小廢廢孫子/女輩們去旁邊玩沙嗎？」。

「學霸外婆們」的事蹟引起網友熱議，「太神了」、「你外婆的字好漂亮唷，很佩服這種活到老學到老的精神」、「真不愧是高知識份子欸，我的字連我自己回去看都有可能看錯」、「我外婆寫的都是別人跟他簽的539號碼(他是組頭)， 某種程度上也算在做筆記吧⋯」、「你真的可以嗆別人我外婆都比你厲害」。

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