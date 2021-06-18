父親節│樂做7孩爸爸每晚同仔女傾心事　徐飛：營造開心家庭最重要

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-18 07:00

觀塘秀茂坪邨長大、曾是本港精英運動員，德萃教育機構創辦人徐飛的成功，顯然是個勵志故事。年紀輕輕成家立室，更是現今社會少見的「多仔公」。自年前誕下五名孩子，便成為媒體追訪常客。「喺學校係校董，返屋企就做校長兼訓導。」 今年2月再添麟兒，成為七孩爸爸，他笑言，與子女外出，名符其實要一眼關「七」。「知識重要，教養更為重要。希望佢哋日後出嚟社會，面對所有挑戰、困難，家庭可以係最大後盾。」 攝影：黃寶瑩（部分相片由受訪者提供）

兄弟姊妹分組活動

現年35歲的徐飛年少時是本港精英跳遠運動員，2015年轉投教育界，至今已成立共七間幼稚園、小學及中學。工作以外，徐飛同樣與「七」字結緣。13年前誕下長女，成為爸爸，第七名孩子則於今年出世。他坦言，婚後原意「生三個」，七名子女全屬「計劃之外」。

徐飛分享，這些年來，面對弟妹的出生，較年長的女兒的態度亦不斷改變。「一開始第三、四個（弟妹）係好期待，多啲小朋友同佢玩，年齡較接近。去到第五、六個，就開始擔心媽咪辛苦。」會否擔心她們呷醋？「會刻意抽多啲時間陪伴，做咗好多嘢減少佢哋憂慮。」

在家裡，太太主責照顧孩子的起居飲食，而徐飛則是「訓導」。「當一去到要講道理、或需要威嚴嗰陣，就由我出馬。」他同時負責周末的活動編排，「佢哋年齡唔同，玩嘅嘢唔同。做晒功課，會同佢哋分組行街、買玩具。」

不排除再添丁 下半生回報好太太

兄弟姊妹的年齡與性格各異，成長時期的相處是種磨練，對家長來說亦是一大挑戰。「兄弟姊妹一時『糖癡豆』、一時『水溝油』。有爭執時好多時各執一詞，一般聽咗佢哋講先，等佢抒發咗情緒，冷靜落嚟，再同佢哋分析件事。」當夫妻一方出現情緒，另一方便發揮互補作用。「拉開對方，分散注意力，再做緩和角色。一家人如果冷靜咗，件事好好多。」

他分享，當夫妻出現意見不合的時候，同樣地適時抽離、冷靜，亦有助緩解僵局。「佢哋9點幾訓咗覺，就會出去散下步、食下糖水，有返我哋兩個嘅私人時間。」會否再添孩子？徐飛笑言，「太太就冇（這個想法），但人生唔會有嘢係冇可能。」他補充，這些年來深深體會到太太的辛勞，「堅持每朝早湊小朋友返學，煮早餐、紮辮、著鞋，喺香港有咁嘅太太真係好難得，會用下半生嚟回報！」

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出身基層 著重價值觀傳承

談起成長，徐飛坦言，自己出身於一般的基層家庭，在觀塘秀茂坪邨長大，可算是「白手興家」，並形容童年是愉快的經歷。「父母外出工作，同哥哥兩兄弟一放學就出去玩，呢個階段係好開心。無論個小朋友生於咩環境，父母畀到足夠嘅愛同關心，營造開心嘅家庭，呢樣嘢係最重要。」

原生家庭亦建構了他的價值觀及現時的教育理念。「父母教落嘅道理，例如明辨是非、尊重不同意見嘅人，呢啲傳統價值觀係要傳承下去。」曾是運動員的他，認為發展個人興趣對孩子來說尤其重要。「小朋友搵到自己嘅興趣，就會有朋友，人生就會有目標。無論將來成就係點都好，人生會豐富好多。」

徐飛的大女和二女現就讀瑪利諾修院學校，三子、四女及五子則就讀德萃旗下學校。他分享，所創立的學校的教學理念相等於其教養想法，家庭生活與教育工作關係密不可分。「學校都一樣係放大咗嘅家庭，屋企嘅經歷都會應用喺學校層面，鼓勵小朋友去試，喺童年建立自信。小朋友係一張白紙，每個都有獨特之處，性格、學習差異都唔同。我唔相信小朋友係十項全能，總有強項、弱項，要個別衡量點樣教佢哋，褒長處、溝淡短處。」

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家庭成最強後盾

家裡人才濟濟，徐飛強調不會偏心，並會因應孩子年齡分配資源，讓他們感受一視同仁，同時給予適當鼓勵。「當其中一個喺學校有表現，例如做到班長，兄弟姊妹會一齊鼓掌、讚賞，等佢感受大家支持。」

他直言，與太太並無虎爸、虎媽「望子成龍」的想法，相比之下，他更希望孩子間相親相愛、健康快樂成長。「社會需要新血推動，無論咩崗位，希望佢哋做好佢，將來對社會有貢獻，呢樣比較重要。」

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徐飛分享，日常與孩子有個小習慣，就是設有「枕頭物語」（pillow talk）時段，每晚與一名子女一同睡覺。「細個啲嘅就講故事，大個啲就傾下學校發生嘅事，非常有助於親子關係，亦彌補生咗咁多個，分畀每一個嘅私人時間。」

除了「獨享父母」的時段，孩子亦不時一同「打地舖」。「慢慢建立家庭關係，學習相處，佢哋大個都肯定記得呢啲點滴。作為爸爸，會喺身邊支持佢哋，無論發生咩事，爸爸、家庭永遠係最強後盾。」

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