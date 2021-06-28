甘比、劉鑾雄與12歲大女劉秀樺齊打針　女兒眼大大超似媽媽

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-28 19:13

今日（28日)劉鑾雄 (大劉) 與太太陳凱韻（甘比）及大女參加華人置業集團疫苗接種日，一同接種首劑「復必泰」疫苗，其中大女劉秀樺（Josephine）罕見露面，雖然戴著口罩，但眼睛神態超似媽媽！

華人置業集團今日（28日）舉辦疫苗接種日，身為集團行政總裁的甘比和丈夫劉鑾雄、大女劉秀樺一同參與，並接種首劑「復必泰」疫苗。其中甘比12歲大女亦有接種疫苗，甘比留言「Josephine 已經12歲，今日陪爸爸一齊打」。照片中甘比大女劉秀樺化上眼妝，一雙眼睛炯炯有神，和媽媽甘比非常似樣，有網民甚至留言大讚大女「媽媽一起感覺很像兩姊妹」。

日前大劉、甘比及大女參加疫苗接種日，一同接種疫苗。（ig：kimbeechan_official）

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早前與子女準備抗疫物資

大劉於96年成立「劉鑾雄慈善基金」希望幫助本港貧困家庭，而慈善基金的事一向由甘比負責，她更會邀請子女一同參與公益事務，希望子女明白雖然自己出生在富裕的家庭，但要明白幸福並非必然，要珍惜眼前所擁有的。疫情期間，更和子女一起把酒精搓手液入樽，送給自修室中心的會員及同事。她亦有寫道：「小朋友們留在家教學，也來幫一點忙！希望小朋友們在家除了網上學習外，也找點有意義的事情做做，齊心抗疫，保持正能量的心。」，可見甘比十分著重身教。

女兒十歲搵十萬 全數捐出作慈善用途

作為富豪劉鑾雄與活躍公益界甘比的子女，當然也遺傳到兩者優良的基因，甘比大女Josephine 10歲就已經看準「鬼口水」市場，於皇室堡商場放置了一部「鬼口水」自動販賣機，不足一年時間已做到10萬營業額，最後Josephine更主動提出把賺到的錢捐助有需要的人，最終就捐了去爸爸劉鑾雄名下的慈善基金。