Coffee林芊妤工人講大話被踢爆後辭職：冷靜後大家傾到喊晒冇事啦

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-26 02:45

林芊妤Coffee日前在IG限時動態上發文問大家會否有本地姐姐介紹，並表示工人姐姐突然遞上辭職信。不過事隔一日Coffee在IG直播，表示冷靜後已經和姐姐談好，最終姐姐決定留下不會辭職，當無事發生。

日前林芊妤Coffee在IG限時動態上發文「想問大家會唔會有聯絡本地姐姐嘅介紹人電話俾我?最好可以盡快返工」，並加上一個喊樣emoji，接受傳媒訪問時提及因為發現姐姐在餵伯伯食飯時，經常開電視、電話給他看「搞到我個仔之後係咁都問我拎電話，我問姐姐有冇咁做，佢否認之餘仲要發脾氣扔毛巾，其實佢之前比面色或者串我都算，因為大家相處4年都有感情，我亦當佢一家人，但佢嗰日否認完仲要話自己唔識湊小朋友，叫我另外再搵姐姐，我係有啲嬲。」

姐姐由BB出細照顧至今，Coffee都怕換姐姐會令仔仔唔適應。（ig截圖)

Coffee工人姐姐已經在家工作4年，當初原意是照顧父母，直至孩子出世後才將姐姐轉為照顧兒子的起居飲食。雖然姐姐會讓伯伯食飯時睇電視、電話，但姐姐亦向Coffee表示「如果佢係媽媽的話，都唔想小朋友成日睇電視，之後仲講到喊。」另外，Coffee自問算對工人不薄「每個月除咗固定人工之外，仲有千幾元bonus。」

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不過事隔數小時，Coffee則表示：「冇事啦，已經傾好咗」，今日Coffee再在Insatgram 直播談及事件，Coffee表示，當時因為姐姐講大話：「佢話冇畀仔睇電視電話食飯」，結果被我發現，於是姐姐「扔毛巾」，其後遞上辭職信表示要辭職。

後來二人冷靜下來，Coffee向姐姐表示並非想質疑她，而是只是不喜歡別人欺騙，並感謝姐姐幾年來的照顧，兩人更傾到哭起來。其後Coffee老公單獨跟姐姐談話，姐姐表示並非因為找到新僱主而辭職，只是覺得自己可能不太懂得教小朋友。

最終姐姐向Coffee 道歉，表示當日態度不好，其實是意氣用事，並非真的想辭職。姐姐最後決定不辭職，並希望Coffee「當無聽過」。不過Coffee 亦提及可能會聘請多一位姐姐，幫輕一下。

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