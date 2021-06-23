明星豪宅︱張新悅宋熙年黎姿IG分享親子日常生活　超豪家居曝光

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-23 21:06

不少星爸星媽的家都非常豪華，早前張新悅貼出家人和爸爸慶祝父親節的片段，其中從片段中可見，張新悅的家面積非常大，容納一家六口都不會擠迫！

張新悅

張新悅貼出家人和爸爸慶祝父親節的片段，只見張新悅丈夫蒙著眼睛，3個女兒拖著爸爸從房間走到客廳，中間經過長長走廊才到客廳。張新悅現居於中西區的2000呎豪宅，家中露台更可以讓一家人一起野餐。

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葉翠翠

前港姐冠軍葉翠翠於2015年與商人周曉東結婚，婚後成功三年抱三，榮升人母後漸漸轉型做親子KOL。葉翠翠一家現居於以9,000萬港元購入，位於港島紅山半島約3,000呎的獨立屋，豪宅而白色為主調行簡約實用風格，空間感十足，巨型大廳不但容納得下葉翠翠的太空漫步機，更放下滑梯、波波池等形形式式的玩具，屋內更有大型私人花園，天氣熱時可以設置吹氣泳池玩水降溫，三位囝囝各人戴上大水泡依然非常鬆動。

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陳智燊、宋熙年

陳智燊、宋熙年兩夫婦近年轉形做KOL，最近二人搬大屋，更自己拍攝House Tour及執屋直播讓觀眾與他們一起搬新屋。只見陳智燊、宋熙年的新居共有4間房，一入門口已經有個巨型鞋櫃，另外除有主人套房、兩間小朋友房之外，仲有一間客房，絕對非常實用，不過陳智燊就話全屋嘅精髓其實係個廚房，鏡頭一轉，只見宋熙年喺近三百呎嘅廚房手舞足蹈，十分興奮咁話可以煮好多正嘢。

+ 10 + 10 + 10

黎姿

黎姿Gigi（現名：黎珈而）一家現時居住在她的富商老公馬廷強於2007年花3億港元購入的西半山豪宅，現時市值約11億。Gigi以前拍片分享日常生活都已經曝光過她的豪宅，大廳以白色同灰色佈置為主，還有一個巨型廚房，各種設施一應俱全，處處都可見其豪宅佈置十分豪華，難怪有不少網民都驚呼「這不是皇宮嗎？」

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張頴康、麥雅緻

張頴康和太太麥雅緻結婚9年，婚後育有一子一女，早前麥雅緻更宣布懷有第三胎的消息。早前囡囡生日，張頴康和麥雅緻特意大女準備了一個盛大的生日派對，請了大女的朋友來慶祝之餘，還將後花園變成一個小朋友的水上樂園。從照片看，後花園放了一座吹氣瀡滑梯之外和一個小型游泳池後，還剩十分大的空間供小朋友嬉戲，而室內裝修簡約，由倒影睇看到，二人的家不止一層，還放得下巨型聖誕樹。

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Bob 林盛斌

Bob 林盛斌家中有4個仔女，小朋友平日在家中有大量遊樂設施，包括巨型玩樂室和電視遊戲。早前Bob太太貼出林盛斌陪家人玩耍的片段，只見家中客廳非常大，還能夠在花園裝充氣滑梯，非常誇張。