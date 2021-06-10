翻煲熱水影響健康更會致癌？媽媽必要知的3個清潔電熱水煲貼士

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-10 18:26

很多家庭都會用電熱水煲將水煲滾，並將水長時間存放在煲內保溫，不過有時候從熱水煲倒出的水有金屬等異味，很多人擔心影響健康。亦有人指反覆加熱熱水，會增加水中亞硝酸鹽含量。究竟應該如何使用電熱水煲才對健康最好？

有不少人表示，不斷將電熱水煲反覆加熱，水煲內的水蒸發後濃縮，導致亞硝酸鹽濃度增加。

有指，電熱水煲反覆加熱會影響健康（istock）

其實有研究指出，水本身就含有硝酸鹽，硝酸鹽本身無毒性，但進入人體後，唾液中的微生物及胃腸中的微生物會將硝酸鹽轉變成亞硝酸鹽。不過潔淨的食水中只含有少量硝酸鹽，因此反覆加熱後對人體影響很微。

什麼是硝酸鹽和亞硝酸鹽？對人體又有什麼影響？

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至於有些人指出，飲用熱水煲煲滾的食水中有金屬等異味，根據消委會發佈的文章指，在保持高溫的情況下，食水長時間與熱水煲接觸，食水中銻（antimony）、銅（copper）、錳（manganese）、鐵（iron）、鉛（lead）或鋅（zinc）等金屬物質的濃度較高，有機會令食水帶有「金屬」異味。不過一般正常情況下食水中的金屬物質含量都不會增加至危及健康的水平。

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在保持高溫的情況下，食水長時間與熱水煲接觸，異味遷移到食水的問題可能會較明顯。如食水中的銻（antimony）、銅（copper）、錳（manganese）、鐵（iron）、鉛（lead）或鋅（zinc）等金屬物質的濃度較高，有機會令食水帶有「金屬」異味。此外，熱水煲內部的金屬組件（如發熱位置和金屬內壁）隨日常使用可能出現銹蝕情況，亦可能令食水有「金屬」味。