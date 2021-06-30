兩校合辦首個空中畢業禮　老師及校長在飛機上見證137名學生畢業

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-06-30 07:15

小學畢業，亦即孩子要告別6年的校園，跟熟悉校長和老師告別，完成人生歷程中第一階段的路程。有學校校長為了令學生有一個難忘的畢業禮，特別舉行一場別開生面的空中「夢飛翔畢業禮」，師生及校長一同在飛機上見證學生畢業。 （圖片由受訪者提供）

+ 7 + 7 + 7

近日疫情稍為緩和，佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，昨日（29日）為應屆畢業生舉行空中「夢飛翔畢業禮」，兩校分別有 101 名及 36 名小六學生畢業，合共 137 人齊登上香港快運的航機。 「夢飛翔畢業禮」起飛時間為上午 10 時，降落時間為上午 11 時 30 分，飛行地點在本港上空區域， 起飛及降落均在香港國際機場，航程為 1.5 小時。

整個畢業儀式，包括由兩校校長及主禮嘉賓致辭、頒發畢業證書、畢業生代表致詞及畢業生合唱 ; 同時，畢業生亦會在機上進行畢業感受分享、感恩儀式、回憶校園點滴等活動。 最後，學生們還有機會逐一跟機師合照。

兩校合辦的「夢飛翔畢業禮」雖是小六學生小學學習生活的終點，但也是兩校協作的起點 ; 透過兩校課程及設施的交互運用，如歷奇課程、天文課程、AI 計劃等，讓兩校學生走出校園，建構非一般學習體驗。

佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝介紹時表示，該校重視孩子品格教育，近年透過推展大笑瑜伽及校本歷奇課程，建立孩子正向的價值觀及堅毅的精神。佛教黃焯菴小學校長許定國亦稱，校方致力推行創科教育，透過校本天文課程及「童擁 AI」人工智能計劃，培育新世代孩子所需的 4C 能力。

許校長在畢業禮後表示，很開心和佛教林炳炎紀念學校聯合舉行的「夢飛翔亅畢業禮完滿舉行，「我也和學生一樣感到很興奮，因為這個相信是香港首個在飛機上舉行的畢業禮。是次活動的主題為『只要有夢想，不論起點在哪，都一樣可以飛！』希望透過這次活動與學生分享，任何人皆應該有夢想，而在實踐夢想的過程中，必定遇到不同的困難，但只要冷靜面對，定可找到解決的方法，而事後回想起， 這些片段便是珍貴的回憶及個人成長歷練的過程。學校會持續於校園內外舉辦非一般的學習體驗活動，閃亮每一位學生。」他說。

他更指在 21 世紀的教育中，學生的全人發展並不能只侷限於課室內及書本上。走出教室以外，讓學生體驗不同的學習經歷，以多元的學習方式加強學習的趣味，切合不同孩子的學習需要，從而建立孩子的自信心，讓他們各展所長，追尋夢想。「校長、教師或是孩子皆可有夢，不論起點在哪，只要有夢想，一樣可以飛」。

+ 4 + 4 + 4

相關文章：【升中派位2020】放學湊妹妹、發奮讀英文 女生入英中：想做老師