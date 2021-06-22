幼稚園斥資百萬推行STEAM　打造實驗室恐龍公園令學習更全面

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-22 07:00

STEAM教育在中、小學已是大勢所趨，有幼稚園率先打破傳統，斥資百萬推行STEAM教學。除了重新規劃恆常課程，亦增設不同硬件，包括創新科技實驗室，配合設計工程師團隊的從旁支援，務求令幼兒學習更見全面，為升讀小學打好基礎。 攝影：龔嘉盛

按圖了解恐龍公園的STEAM元素：

每日增設STEAM特定課

為配合STEAM教學趨勢，安基司國際幼兒園率先於其大埔滌濤山分校重新規劃幼兒班（K1）至高班（K3）課程，將之融合STEAM元素。安基司教育集團校監蔡李惠莉表示，資訊科技在教育的角色愈見重要，有研究顯示，越早推行STEAM，對培養小朋友的效果越大。

校方表示，經重新規劃後，新增的課程內容包括由K1起每日增設15分鐘STEAM特定課時，學生將到創新科技實驗室或指定位置進行不同的小實驗，例如混合顏色液體、製造小火山泡沫效果等。

另會由淺入深的將STEAM元素加入恆常課程，迎合不同年齡的學生的學習能力。首階段先讓學生學習和嘗試平面手工，接著嘗試簡單的立體玩意，及後與家長合作，利用現有材料進行設計，再加入齒輪、電芯等，製作電力推動的玩具。

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投票決定學習主題

另一方面，學校將每三個月進行一次大型STEAM主題學習周，並安排玩具設計工程師從旁協助學生製作屬於自己的創科玩具，解決模型結構、物料使用等疑難，培養學生的觀察力、運算思維及創作力。「小朋友有了個主意，會不確定下一步如何是好，需要大人引導。我們是幫助孩子將天馬行空的意念實現，為他們帶來滿足感。」

主題學習周的大型設計活動由孩子主導，共同投票決定學習主題，並以混齡形式進行。PN學前班至K3高班學生將一同合作完成作品，同時讓高班小朋友學習照顧年齡較小的小朋友。

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師生打造「侏羅紀公園」 學生：要有瀑布

這學期的大型STEAM設計活動主題是恐龍探索，包括研究恐龍外形、生活習性等。學生、老師及家長更花上一個月，攜手在校內製作「侏羅紀恐龍公園」。「公園」內除了有學生建議的時光隧道、瀑布、椰子樹，更有會走動、發聲及發光的手作恐龍，其中最大的手作恐龍高度逾5呎、長逾9呎。

K3學生梁一行分享，最喜歡「公園」內的大恐龍，又指會「同媽咪喺屋企砌模型」，並帶回學校裝飾「公園」。另一位學生陳貝諾則指，最喜歡瀑布部分，又希望下次的設計主題是水果或糖果世界。

3D互動投影學生字

就著教學方向，校方亦增設了不同硬件，包括「創新科技實驗室」。除了包含不同種類的STEAM教具和玩具，更設3D互動投影裝置。裝置可呈現不同情景，例如森林、海底、太空，孩子在地板走動、觸碰、擺動身軀，配合光影遊戲，練習英文生字、數學，同時訓練手眼協調。

校方將於6月26日（星期六）及6月27日（星期日）舉行「創新科技探索體驗日」，讓有興趣的家長帶同子女到校參觀，即場參與小實驗、遊戲及在「恐龍公園」遊玩。

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