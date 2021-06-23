幼稚園每兩星期搞全校混齡Game Day　校長：能看到學生的另一面

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-23 07:00

香港家長十分重視小朋友的升學路，而第一個重要關卡便是升讀小學，亦因此幼稚園生也受到一定壓力。不過，近年不少小學也更看重小朋友的自理能力、品行大於學術表現，認為學術可以慢慢調教。小朋友就是要專注玩樂，在「遊戲中學習」，這就是山景邨浸信會幼稚園教學中的一個重要概念。

課程設計更互動彌補疫情缺失

屯門山景邨浸信會幼稚園，以哈佛大學的正面心理學（Positive Psychology）科目作參考，設計課程。當中以少功課量和在「遊戲中學習」的概念，因而深受區內家長歡迎。校長陳杰樺表示：「自疫情期間，縱使小朋友面授的日子較以往少，但學術上並不會和以往的學生相差太遠。反而是與同學相處的機會減少，因此，復課後的課程都會更偏向互動性，需要同學之間溝通、合作，讓他們盡快適應回校的生活。」

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每兩星期舉行全校混齡Game Day

山景邨浸信會幼稚園有個十分特別的恆常活動，每兩個星期全校便會舉行一次混齡Game Day。混齡Game Day分三節時段，每個時段同學可自由選擇一項活動參與，而這些活動都是老師精心構思，覆蓋音樂、藝術、STEM等範疇。每逢舉行混齡Game Day，同學都會十分期待這天的上學日。

而最受小朋友歡迎的莫過於校內的AR遊戲和充氣城堡，由於人數有限，想玩的同學需要提早到遊戲區域領取籌碼等候，這些小細節也是學習的一環。校長陳杰樺表示：「在混齡Game Day中，會看見一些平時習慣『被照顧』的高班同學，主動去照顧低班同學；亦有一些同學在班中較內斂、少說話，在混齡活動中也更願意參與、投入這些都是混齡活動的得著。」

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幼小銜接重視自理能力

山景邨浸信會幼稚園一向以少功課量為方針，陳校長直言學術水平亦非與功課量掛勾，少功課亦不等於同學學不到東西。而有幸與不同小學校長交流的陳校長分享，指現時小學收生更看重同學的自理能力，皆因升小要處理好通告、手冊、收拾好個人物品等，而學術可以進入小學後慢慢受教。陳校長更指：「現時不少小學的面試題目都更偏向日常生活技能。例如小一面試中老師會問及小朋友『平時鍾意飲啲乜」，小朋友答『朱古力』，老師便會追問『咁你知唔知點沖㗎？』」

為了培養小朋友的自理能力，山景邨浸信會幼稚園在疫情前有午飯時間的時候，也會讓小朋友自行「𢳂飯」、入校門後把鞋收進鞋袋放置，疫情期間亦需自行探熱、搓手，這些小習慣都會令小朋友學懂如何照顧自己。

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