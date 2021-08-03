孩子開始硬頸父母硬碰只有反效果　試在順從他們意見之餘多做一步

孩子總有自己的想法，這時家長究竟該如何應對呢？若親子間發生意見不合的情況，又該怎麼辦呢？本篇邀請台灣啟思早期教育中心創辦人徐瑜亭職能治療師，來與大家剖析孩子到底在想些甚麼。



尊重孩子．提出家長認同選擇

孩子總會堅持自己要穿哪件衣服、拿哪個東西、玩哪個玩具或要做哪件事情，家長可以在衡量他的選擇是否會影響到安全性，再做後續的應對，例如在寒流來時，卻想穿無袖連身裙出門，建議家長以「同理心」再度詢問孩子的意願，因為有時孩子的堅持，僅僅是因為想自己做決定，不喜歡每次都由大人說了算，才為了反對而反對；抑或是，孩子只是單純想挑選漂亮的連身裙才要出門，家長此時可以說「媽咪知道妳想穿，但現在外面天氣很冷，妹妹想要加黃色毛衣或紅色外套呢？」家長透過提供自己認同的選擇，藉此讓孩子認為有自己決定的權利，以免孩子認為家長不尊重他，而更堅持自己的選擇。

徐瑜亭職能治療師強調，若遇到堅持度高的孩子，跟他說甚麼都只會說「不要」，親子間僵持不下時，家長不要跟孩子放狠話，例如「等下冷，你就知道！」其實可以先順從孩子，家長不用堅持當下就要孩子屈服，因為通常2至3歲的孩子，時常會有此種情況，希望大人都能照着他的想法做，此時家長可以說：「媽咪幫你帶着毛衣或外套，等妳會冷想穿時再跟我說唷！」給彼此一個台階下。

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切勿過度反應．以免反彈更大

家長若跟孩子發生意見不合的情況時，第一步能夠先做甚麼？徐瑜亭職能治療師提醒，大人在遇到孩子拒絕要求時，時常第一個直覺反應就是大聲對孩子說不行，但這是絕對不能做的事情，因為這將讓孩子宛如變身為刺蝟，將刺朝外保護自己，準備和家長戰鬥，因此，家長第一時間切記先深呼吸，告訴自己要維持理智，了解孩子拒絕的原因。舉例來說，在趕着出門的時刻，孩子卻一定要玩玩具或帶着自己最愛的玩偶出門，建議家長之後可以在帶孩子出門前先預告，讓孩子對於等等即將面臨的變化有心理準備，但由於孩子年紀小，時間概念尚未建立，因此在預告時須清楚將時間量化，可請孩子看時鐘，告知分針走了幾格或走到哪個數字時，就必須要去做，抑或是直接使用計時器，計算幾分鐘後或是倒數計時，如此一來，就能讓活動轉換能力尚未成熟的孩子有心理準備，有效減少吵着要繼續玩的機率；但若孩子仍然吵鬧不休，首要仍是先同理情緒，讓孩子選擇一個小玩具帶着或放在袋裏，在適當時機經過孩子同意後再放回原位。

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固執小孩溝通模式

當孩子2歲以後，就開始會有自己的意識及個性，懂得如何表達想法及爭取做決定，因此總讓家長苦惱於小天使怎麼突然變成小惡魔呢？但其實每個孩子都有與生俱來的氣質，堅持度高的孩子被認為小時候不好教，但未來長大成人在學校及職場，都具有領導的特質，而堅持度低的孩子，家長說甚麼都跟着做，容易習慣於不用有主見，等到未來進入團體生活，反而不會表達自己想法。建議鼓勵每種特質的孩子，發揮個人特點，並試着去磨練，就能有正向的成長空間。

徐瑜亭職能治療師表示，家長應於了解孩子後，再用合適的方法來培養他的個人特質，遇到堅持度高的孩子，應教導他學習同理他人感受、如何和別人協商及彈性處理的能力，適度引導，孩子比較不會變得以自我為中心，以下是建議的溝通模式：

‧ 順從及轉移注意力



當孩子才1歲多，對任何事情都還懵懵懂懂，因此當他堅持己見時，教養可以較為順從，先順着毛摸，再轉移孩子注意力，讓他順着引導走，但等到2歲以後開始能溝通，就可以和孩子討論，讓他思考怎麼做才適合。

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‧ 提供選擇及給予選擇的原因



此種模式重點是讓孩子有協商的機會，提供不一樣的選擇與空間，讓他試着練習和大人討論，但有時候小孩堅持要帶的東西或要做的事情，家長也可適度順從孩子的想法，只要經過評估，後果不會過於嚴重，就能適度讓孩子承受可能會產生的後果，讓他實際體會不聽大人的話時，所可能面臨的不方便。舉例來說，要運動時卻仍然要穿着皮鞋或涼鞋，提醒他換運動鞋時，堅持度高的孩子可能就不予順從，等到實際跑步發現腳會痛時，下次不用大人提醒就會自己準備好運動鞋，這時他就會認為自己從中學習到經驗，而不是被大人叮嚀後才如此執行。

‧ 適度領導權＆滿足控制欲



孩子總迫不及待想要長大，經常喜歡指揮大人，因此可以訂定一段孩子當王的時間，讓孩子適度當老大，滿足孩子想控制的感覺，讓他知道自己也可以做決定，如此一來，在其他時間願意把指揮棒交給大人的機率就會增加。

拒絕孩子的無理要求

甚麼時機點該拒絕孩子的無理要求呢？徐瑜亭職能治療師說明，家長必須有兩個底線，第一點是「安全」，千萬不能讓孩子有危害自己安全或他人安全的動作，所以坐車時，即便孩子不願意坐上汽車安全座椅，大人應避免妥協，設法用汽座專屬玩具或音樂轉移孩子注意力，以免有安全的疑慮；第二點則是「家中既有規範及家規」，每個家庭都有屬於自己的規範，例如有些家長會限制孩子下午4點後不能吃任何甜食、巧克力或是吃飯時不能看ipad及手機，如果孩子不斷吵鬧希望藉此達到目的，無論如何家長也務必堅守，千萬不能打破原有的家規，以免孩子認為只要無理取鬧或堅持，就能破壞設定好的規則。

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面對孩子堅持‧家長不應使用的教養方式

1. 完全不商量＆權威斥退



結果：讓孩子反抗情形更嚴重。

2. 故意踩孩子痛點



結果：為了避免孩子出門前吵着帶玩具，故意將孩子最愛的玩具藏起來，反而會適得其反，讓孩子直接生氣暴怒。

3. 完全的退讓＆小孩說了算



結果：與第一種是兩種極端，家長過度壓抑及放任孩子也不恰當，容易讓孩子無法無天。

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改變說話語氣‧同理孩子心情

要規範孩子時，態度不用凶狠，同樣都是堅持，只要換個方式，用溫和的語氣詢問，孩子就比較能與家長溝通，不會有直覺式的情緒反彈，家長也請改變自己說話的方式，蹲低看着孩子的眼睛講話，透過面對面一樣的高度說話，並且改變說話的姿勢口氣，孩子就能夠理解家長是想要溝通，而不是一味地限制他。

最後，徐瑜亭職能治療師強調，孩子的個性和氣質沒有絕對的好壞，即便現在認為孩子很難教，總是考驗你的理智線和心臟強度，但父母只要反過來試着用他們的角度去同理孩子的想法，就能理解他們內心有多渴望家長的等待和耐心，孩子只是用不一樣的方式來確定父母是否還愛自己，家長只要讓孩子知道，無論如何你都愛着他們，親子之間就能夠持續有討論及溝通的空間，「家長們請加油不要放棄！」

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小孩太有自己的想法，耳朵硬的固執派小孩，該如何收服呢？幼兒鬧脾氣常見四大狀況，陪爸媽破解必考題】