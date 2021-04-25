防止寶寶公眾場合吵鬧的妙法：把沉默當遊戲　事前先對孩子這麼說

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-25 12:01

孩子在醫院候診室不斷吵鬧，最終大人忍不住大聲怒吼：「吵死了！」結果只會讓周遭的人覺得「爸媽還比較吵」。就算大人情緒爆炸，孩子也靜不下來。那如何讓子女可以在公眾場合安靜一點？（以下內容節錄自《與孩子對話的66堂練習課》。）

文：曾田照子（畢業於日本東洋大學文學系，活用養育三女的經驗撰寫相關書籍）

孩子在公共場所吵鬧時，真的是很讓人傷腦筋。但是單純罵出「吵死了」這種斥責方式卻不怎麼好，這只是大人在宣洩怒氣而已。當別人把情緒發洩在自己身上時，任誰都會下意識地反彈。

據說在對孩子下指示時，最好的方式就是具體說出希望他怎麼做。所以我們可以將「吵死了」改成「安靜一點」。事實上，事前和孩子做好溝通也能收到相當大的成效。例如出門之前可以先和孩子預習外出禮儀：「我們接下來要去醫院喔，你知道醫院是什麼樣的地方嗎？」對孩子來說，事前知道自己該怎麼表現才好，也會安心許多吧？如果孩子到醫院後還是吵鬧，只要提醒孩子「這裡是什麼地方？」，孩子就會瞬間醒悟安靜下來。

以我家來說，走到孩子身邊以悄悄話的方式輕聲跟孩子說「這麼小聲也聽得見喔」也能夠獲得不錯的效果。另外也可以和孩子玩「沉默比賽」，看誰能夠安靜比較久，先說話的人就輸了。除此之外，用童話般的說話方式也出乎意料地有效。不喜歡孩子在房間裡跑跳時，只要告訴孩子「地板下面住著幸運精靈，你這樣會嚇跑他們喔」孩子就會放輕腳步。

有時也要用真心話和孩子溝通。「我希望其他人可以稱讚我們是『有禮貌的親子』所以今天請你安靜坐好」或許像這樣拜託孩子，收到的效果才是最好的。

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《與孩子對話的66堂練習課》書本封面

書名：《與孩子對話的66堂練習課》 作者：曾田照子，千葉縣出身，畢業於日本東洋大學文學系。曾任廣告製作公司文案設計師，後來獨立成為自由接案者。現在則活用養育三女的經驗撰寫相關書籍，著作包括《子どもを伸ばすママの言葉がけ 言ってはいけないNGワード55》（メイツ出版）、《「お母さんの愛情不足が原因」と言われたとき読む本》（中經出版）等。 譯者：黃筱涵

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】