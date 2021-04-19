孩子狂唱同一首歌、睇同一本故事書很煩？原來這對他們是好事來！

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-19 12:01

我曾經因為女兒迷上一首童謠，連續好幾天都反覆唱1個小時，讓我打從心底感到厭煩。無論讀了幾遍，孩子總是拿著同一本繪本說：「唸給我聽！」或是想不斷地反覆聽同一首歌……好煩！好膩！誰來想想辦法！就算先表明「最後3次囉」或是「不唱了！」，女兒仍會一次又一次地要求我「再唱1次！」（不理她的話就會一直哭鬧不肯睡覺）。孩子為什麼這麼喜歡重複同一件事情呢？ 這其實是有原因的。（以下內容節錄自《與孩子對話的66堂練習課》。）

文：曾田照子（畢業於日本東洋大學文學系，活用養育三女的經驗撰寫相關書籍）

對於缺乏人生經驗的孩子來說，身邊充滿未知的事物會讓他們相當不安，因此只要接觸到「這個我知道！」的事物，他們的內心就會平靜許多。等孩子逐漸具備思考能力後，他們也會開始出現求知慾，想用自己的方法探索「為什麼這個會這麼有趣呢？」。

此外，他人回應自己的要求，這種體驗同樣有助於提升自信。因此雖然不斷重複同一件事很辛苦，我們仍應花點心思，在避免過度累積壓力的情況下盡量回應孩子的要求。

如孩子不斷要求唸同一本繪本時，有時我們可以化身為角色演出來，有時可以邊讀邊觀察繪本的配色、排版的優劣等，這樣或許就能夠找到可應用在興趣、喜愛事物上的「某些要素」。這麼說來，聽說字正腔圓的朗讀也有助於預防「法令紋」。

沒辦法從中找到樂趣時，也可以試著觀察吸引孩子的要素是什麼。我家的孩子們現在都已經長大成人，談起這些很纏人的童年往事時，孩子總是笑著說「我不記得了」。雖然這讓父母的努力看似徒勞，但仔細想想卻不是白費工夫。我認為談論這些回憶，也能夠讓孩子知道「我花了多少工夫把你養大（＝你擁有被愛的價值）」。

延伸閱讀｜無心的說話卻最傷人 十句父母不應對孩子說的話｜博士媽媽

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀｜親子教養｜男孩不專心、坐不定 要幾歲才能開竅？｜博士媽媽

+ 10 + 10 + 10

《與孩子對話的66堂練習課》書本封面

書名：《與孩子對話的66堂練習課》 作者：曾田照子，千葉縣出身，畢業於日本東洋大學文學系。曾任廣告製作公司文案設計師，後來獨立成為自由接案者。現在則活用養育三女的經驗撰寫相關書籍，著作包括《子どもを伸ばすママの言葉がけ 言ってはいけないNGワード55》（メイツ出版）、《「お母さんの愛情不足が原因」と言われたとき読む本》（中經出版）等。 譯者：黃筱涵

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】