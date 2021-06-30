迪士尼｜全新戶外音樂會、水花派對涼快過暑假　酒店好玩工作坊

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-30 17:22

香港迪士尼樂園15周年繼續有新驚喜！即日起在「奇妙夢想城堡」的大舞台上將上演以夢想為題的戶外音樂會，穿插不同受歡迎電影的主角人物。此外，還有每年暑假都大受歡迎的水花派對又回來了，想濕身消暑、享受夏日，必不可錯過！ 攝影：歐嘉樂

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全場20分鐘的《迪士尼尋夢奇緣》，將樂園變成戶外音樂派對，現實演繹9首歌曲，以強勁的節拍，穿梭以夢想為主題的小故事。音樂有迪士尼的經典樂章，也有近年的新作。

出場人物除了米奇、米妮、高飛、唐老鴨和黛絲之外，還有《玩轉極樂園》的米高、迪士尼公主寶嘉康蒂、慕安娜、愛莎女王，還有《優獸大都會》的阿力和朱迪。

如購買樂園最新推出的迪士尼「尊享優先通行+」遊樂設施及城堡舞台匯演觀賞區通行證，除可於8個指定遊樂設施尊享優先通行，更可於觀賞區，欣賞《迪士尼尋夢奇緣》，節省等候時間，昇華玩樂體驗。

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Pixar水花大街派對！

在7月初將呈獻備受歡迎的「Pixar水花派對」，其中電影《1/2的魔法》主角仁仔和肥巴會一同參加派對！經典電影《反斗奇兵》的胡迪、牧羊女寶貝和翠絲，以及來自《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁，來自《沖天救兵》的卡叔、羅小飛，集合成最大陣容，為夏日帶來涼快水花。

更多主題美食和精品：

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留港輕旅行 酒店宅度假

迪士尼有3間主題酒店，分別也為賓客帶來不同的工作坊，親手製作度假「手信」，過一個不一樣的暑假！

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