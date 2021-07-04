Coffee李元元媽媽IG分享老公「男人式湊仔」　網民：有呼吸已好好

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-07-04 12:30

要老公幫手湊仔，媽媽需要極大的勇氣，男人湊仔的宗旨是「有呼吸就可以」，對於媽媽來說實在難以接受。最近圈中多位星媽也在IG分享老公湊仔的搞笑畫面，Coffee林芊妤表示自己忙於工作，要老公幫忙氹兒子睡覺，過了一會出來看到兒子睡在地下，老公則埋頭「撳」手機，Coffee留言指這是「男人式湊仔」，更笑指：「唔知以為BB俾人扑暈左！」

Coffee： 男人式湊仔

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Coffee林芊妤早前在IG分享老公的湊仔畫面，她說：「話說我頭先因為忙緊工作既野（嘅嘢），叫老公幫手氹一氹BB瞓覺，然後我傾完電話出到廳⋯」她問老公為何兒子睡在地下，老公回了一句：「佢好叻呀自己訓（瞓）著左（咗）」Coffee笑指這是「男人式湊仔」、「唔知以為BB俾人扑暈左（咗）」。有網民更指：「男人湊仔，有呼有呼吸已經好好，唔可以要求太多！」

李元元媽媽：睇到個人都絕望埋

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李璨琛囡囡李元元是近年非常受歡迎的星二代之一，雖然李璨琛因工作並不能經常陪伴在囡囡左右，但一放假都一定會陪囡囡去玩。早前媽媽就發現元元和李璨琛一起玩「受傷包紮」，又陪囡囡去沙灘游泳，媽媽還表示「 老豆好似G4特工常伴佢左右」。

早前家中只有元元和爸爸李璨琛，媽媽翻看CCTV影片時發現了搞笑的一幕，爸爸在梳化睡著，而元元則攤在地板，雙眼半開合一臉無奈的樣子，媽媽忍不住大笑：「你地（哋）兩父女想點，生活係呢個屋企你哋好唔開心咩，睇到個人都絕望埋，最絕望畫面大獎」有網友更留言：「好似謀殺案現場！」相當搞笑。

張繼聰陪女兒玩煮飯仔

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張繼聰是娛樂圈知名的「女兒奴」，經常會花時間陪伴囡囡，簡直是有求必應！張繼聰不但經常和Kaka Ball 玩耍，Kaka Ball 要求玩「煮飯仔」開茶會張繼聰都願意奉陪！早前Kaka ball 迷上電影怪《怪獸公司》，於是要求和爸爸一起玩角色扮演，怎料是要張繼聰cosplay 電影中的小女孩「boo」，非常搞笑。

陳柏宇同女兒齊扮美少女戰士

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陳柏宇和囡囡Abigail感情亦非常好，陳柏宇經常和囡囡外出，在家的時候亦會陪囡囡玩。陳柏宇更曾經和囡囡一起扮美少女戰士，感情好到連媽媽符曉薇都不禁表示「為咗個女可以去到幾盡」。

Bob 林盛斌幫女兒拎手袋

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Bob 林盛斌育有3個女兒1個兒子，早前林盛斌被太太拍下為女兒拿手袋的照片，太太黃乙頤表示「話說啱啱嘅星期日，帶咗啲小朋友去奇趣天地，有得打機嘅！大家姐帶住兩個妹先去shopping，跟住過嚟join埋我哋，啲細路就好興奮咁樣打機，然後就出現以上嘅畫面！其實，拍拖嘅時候我都冇要林生幫我拎手袋，而呢位最強小三，就好自然咁樣比林生拎住。」，笑言「果然前世情人係唔同啲」

陳豪幫兒子剪髮

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陳茵媺早前貼出一張陳豪親自為囝囝剪髮的相片，表示陳豪趁著拍劇前幾個小時的空檔，「先做爸爸的工作」，親自為兒子剪髮。讓網民不禁大讚陳豪是好爸爸。

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