陳凱琳兒子學前班讀多多國際　王祖藍女兒讀呢間學費每年9萬

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-07-01 12:30

過去一年受疫情影響，大部分學校都轉為網上授課，而幼稚園在過去一年停課時間更長，直至今年3月才逐步復課，不少星二代亦開始回到校園上課，當中不少更是就讀2歲學前班或playgroup，包括王祖藍、李亞男女兒Gabby、陳凱琳鄭嘉穎兒子Rafa、陳柏宇女兒Abigail及Coffee林芊妤兒子翟伯伯等。

王祖藍女兒讀學前班全年學費9萬

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王祖藍早年在國內工作，太太李亞男及女兒也長時間留在國內生活，近日王祖藍重返TVB擔任首席創意官，一家四口也回港生活，大女Gabby更開始其校園生活。在4月時，李亞男在IG分享2歲多的Gabby第一日返學前班的可愛相片，她更留言：「First day of pre nursery class 😍」。2歲多的Gabby現正就讀大埔懋柏禮國際幼稚園學前班，該校的課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系，綜合了探究式、體驗式的教學法，半日班每年學費$90,200。

陳凱琳兒子讀名幼Playgroup

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陳凱琳與鄭嘉穎大仔Rafa入讀的學校是Tutor Time多多國際幼稚園，於九龍塘、北角、中半山及元朗均設分校。學校提供專為六個月至六歲小朋友而設的課程，包括嬰兒活動組（六個月起）、幼兒活動組（1-2歲）、幼兒園（2-3歲）、幼稚園（3-6歲）及延伸課程，學費因應分舍及課程而異。以九龍塘沙福道分校為例，適合1歲半孩子入讀的幼兒活動組學費因應每月的上課堂數而定，如一星期上一堂，一個月學費為二千多元；若一星期上五堂，一個月學費約為8千多元。

在兒子上課的第一天，陳凱琳於IG表示：「我相信很多家長都會有共鳴，看見孩子上學必定百感交集，心情既興奮，又擔心！」（I’m sure a lot of parents can resonate with me when I say there’s mixed emotions of excitement, worry, happiness and everything inbetween!）。她又指，眼見囝囝滿有好奇心，學習新事物，見證他們成長，為他們感到自豪之餘，更鬆一口氣！

陳柏宇女兒學前班評估滿分

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陳柏宇2歲多的女兒陳羿辰Abigail非常可愛，她早前更開始上學，於浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園就讀學前班，半日班全年學費為$46,000。日前媽媽符曉薇貼出女兒的成績表，只見Abigail各方面也表現出色，幾乎獲得滿分，網民也大讚她「好叻女」！

Coffee兒子讀區內熱門幼稚園

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林芊妤（Coffee）兒子翟伯伯去年已入讀學前班，她選擇了區內熱門幼稚園綠茵英文國際幼稚園（日出康城分校），學校推行愉快學習，半日班全年學費$66,520。Coffee在IG表示，以為伯伯第一日上課會大哭大鬧，怎料伯伯完全沒有哭，而且表現冷靜，只是雙手出賣了伯伯緊張的模樣。Coffee還搞笑幫伯伯配對白「其實佢會唔會諗得自己太重要 #完全無視一切 #世事也與我無關 #你都係走吧啦癲奶」。

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