陳凱琳兒子學前班讀多多國際　王祖藍女兒讀呢間學費每年9萬

撰文: 黃慧雯 最後更新日期: 2021-07-01 12:30

過去一年受疫情影響,大部分學校都轉為網上授課,而幼稚園在過去一年停課時間更長,直至今年3月才逐步復課,不少星二代亦開始回到校園上課,當中不少更是就讀2歲學前班或playgroup,包括王祖藍、李亞男女兒Gabby、陳凱琳鄭嘉穎兒子Rafa、陳柏宇女兒Abigail及Coffee林芊妤兒子翟伯伯等。

王祖藍女兒讀學前班全年學費9萬

+ 13 + 13 + 13

王祖藍早年在國內工作,太太李亞男及女兒也長時間留在國內生活,近日王祖藍重返TVB擔任首席創意官,一家四口也回港生活,大女Gabby更開始其校園生活。在4月時,李亞男在IG分享2歲多的Gabby第一日返學前班的可愛相片,她更留言:「First day of pre nursery class 😍」。2歲多的Gabby現正就讀大埔懋柏禮國際幼稚園學前班,該校的課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系,綜合了探究式、體驗式的教學法,半日班每年學費$90,200。

陳凱琳兒子讀名幼Playgroup

+ 12 + 12 + 12

陳凱琳與鄭嘉穎大仔Rafa入讀的學校是Tutor Time多多國際幼稚園,於九龍塘、北角、中半山及元朗均設分校。學校提供專為六個月至六歲小朋友而設的課程,包括嬰兒活動組(六個月起)、幼兒活動組(1-2歲)、幼兒園(2-3歲)、幼稚園(3-6歲)及延伸課程,學費因應分舍及課程而異。以九龍塘沙福道分校為例,適合1歲半孩子入讀的幼兒活動組學費因應每月的上課堂數而定,如一星期上一堂,一個月學費為二千多元;若一星期上五堂,一個月學費約為8千多元。

在兒子上課的第一天,陳凱琳於IG表示:「我相信很多家長都會有共鳴,看見孩子上學必定百感交集,心情既興奮,又擔心!」(I’m sure a lot of parents can resonate with me when I say there’s mixed emotions of excitement, worry, happiness and everything inbetween!)。她又指,眼見囝囝滿有好奇心,學習新事物,見證他們成長,為他們感到自豪之餘,更鬆一口氣!

陳柏宇女兒學前班評估滿分

+ 17 + 17 + 17

陳柏宇2歲多的女兒陳羿辰Abigail非常可愛,她早前更開始上學,於浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園就讀學前班,半日班全年學費為$46,000。日前媽媽符曉薇貼出女兒的成績表,只見Abigail各方面也表現出色,幾乎獲得滿分,網民也大讚她「好叻女」!

Coffee兒子讀區內熱門幼稚園

+ 15 + 15 + 15

林芊妤(Coffee)兒子翟伯伯去年已入讀學前班,她選擇了區內熱門幼稚園綠茵英文國際幼稚園(日出康城分校),學校推行愉快學習,半日班全年學費$66,520。Coffee在IG表示,以為伯伯第一日上課會大哭大鬧,怎料伯伯完全沒有哭,而且表現冷靜,只是雙手出賣了伯伯緊張的模樣。Coffee還搞笑幫伯伯配對白「其實佢會唔會諗得自己太重要 #完全無視一切 #世事也與我無關 #你都係走吧啦癲奶」。

相關文章:周汶錡大仔Jacques被選做班長 讀本地幼稚園努力學好中文

周汶錡一對兒子入讀本地幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園。(周汶錡ig)