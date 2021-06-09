女兒小二就拍拖爸爸玻璃心崩潰　網民倡設「父愁者聯盟」互勉！

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-09 17:06

女兒被爸爸捧在手上疼愛，相信大部分媽媽都很有感！因此許多媽媽都會對「女兒吃醋」，甚至開玩笑表示，若老公對自己有對女兒一半的貼心，那該有多好！

相關文章：望住仔女流鼻涕老公竟覺治癒？ 7個症狀恭喜老公患上老爸症候群

+ 10 + 10 + 10

而外面那些「臭男生」也許在接近愛女1米的範圍內，許多爸爸的警報器就會大響，更何況孩子在幼兒園或是小學時常童言童語表示「喜歡某某某」、「某某某是我的男朋友」，都讓爸爸聽在耳裏、火在心裏、拳頭不自覺握緊。一位媽媽在Facebook《爆廢1公社》分享，指老公因為寶貝女兒交男朋友而感到崩潰。

爸爸「假醋」的落寞樣子，媽媽在旁笑瘋

目前就讀小學二年級的女兒，某天回家向爸爸坦白交到男朋友，爸爸的臉色一下子就變得很難看，爸爸也像媽媽表示，請幫我發文向廣大的網友爸爸們尋求意見。他更詢問有沒有人可以一起組隊，陪伴他找女兒的小男友「聊聊天」。而不少同為人父的網友均表示「事態嚴重」，自己難以接受！有人搞笑建議，應該約對方家長面談，開出要100億禮金的要求，令對方知難而退。

爸爸玻璃心碎滿地，父愁者聯盟誰要＋１

更有網友笑言，這樓不是用水泥蓋的，而是用「爸爸滿滿碎掉的玻璃心」，更有人提議要開設名為「父愁者聯盟」的爸爸專屬群組互相支援，應對女兒的男朋友們，吸引不少爸爸跳出來表示快給QR code太需要加入！

而美國埃默里大學就曾經發表研究，指爸爸對待兒子和女兒的態度會不一樣。研究結果指出，相比起對着兒子，爸爸會多花5倍的時間與女兒進行互動。而作為父親，他們更傾向與女兒訴說自己的心情，所以稱爸爸為女兒奴絕對無誤！

孩子的人際關係，父母不應以年紀太小為由而忽視

當然，上述那些玩笑話，笑過也就罷了，但對於孩子的人際關係，無論是在異性或同性間的相處，父母都要認真看待，不應以孩子年紀太小為由，而不去重視。幫孩子區分交朋友的禮貌的界線，才不會讓孩子在懵懂的年紀，沒有方向的去探索感情，一不小心容易判斷錯誤。用開明且彈性的態度與孩子討論，讓孩子可以在父母的陪伴下，建立最正確的三觀！至於那位女兒的小男友，不如就抓來一起「教育」吧！

相關文章：不肯讀書卻捱夜追韓星睇鬼滅？ 子女成長10件事叫天下爸媽怎放心

+ 28 + 28 + 28

相關文章：爸爸日後與子女建立良好親子關係 準爸媽要合作做5件事 |招雋寧

+ 2 + 2 + 2

相關文章：無心的說話卻最傷人 十句父母不應對孩子說的話｜博士媽媽

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小二女兒交小男友，爸爸崩潰揪團組「父愁者聯盟」，女兒傻瓜是真的，研究指出爸爸肯多花5倍時間在女兒身上！】