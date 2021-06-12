兒子4歲獨立爬梯被批危險　野人：甚麼都不讓孩子做就最安全了嗎

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-06-12 12:30

你想孩子學懂面對危險, 還是要乖乖聽你指示，教他什麼是危險?要回答這問題，其實，先要問自己，你相信孩子有判斷危險的能力嗎？又或是有多大程度的相信。 【編按：作者為野人】

每當媒體問我如何栽培孩子，我的回應是：不要阻礙他發展就是了。孩子天生就好奇，每時每刻都是觀察和學習，他們的能力很強，不需要坐定定看著你來觀察，也不會告訴你我正在學習，但他的舉手投足，可以顯示他們學習的成效。然而，要發現這成效，需要的是父母的觀察力呢。

（野人FB圖片）

我家孩子麥皮，擁有一般孩子的好奇，對我做的一事一物都感興趣，很想參與嘗試. 兩歲多的時候, 見我在梯子上工作，便想過來嘗試，我一口便答應了，心想：真好，你有興趣，我在旁保護他便是了。

我告訴他：爬之前，想聽清楚注意事項，你做唔做到？他點頭，我說：要先檢查梯子是否穩固。穩固了才可以開始。他點頭，接著開始慢慢往上爬，我的手就在旁邊，準備隨時有需要抱著他。不一會，他很開心可以上到最高，還叫媽媽來看看他威風的樣子呢。

三歲半左右，我教他自己調整木梯，我仍在旁邊保護他。四歲多，他已經基本掌握了單向的上落。我亦放心他自己一個上或落，但仍要求他需要在爬上去前告知大人。

單看畫面，４歲多的孩子自己爬梯，很多人都說很危險，接著一連串的批評。批評容易，建設難。很多人以為什麼都不讓孩子做就最安全了，又或是給孩子玩手機。以為手機就最安全了，既不會令孩子跌倒，也不會令孩子流血。表面上是，但實際上，很可能會引致沈迷，近視，自閉等問題。 這是父母想要的安全嗎？ 只不過這些影響不是即時出現吧。

另一問題：什麼都讓孩子試，孩子自己懂得危險嗎？我的經驗是知道的。作為父母，我經常鼓勵麥皮嘗試不同的新事物，但孩子是有自己的步伐，勉強不來，也不應勉強。有時孩子拒絕不一定是認為危險，可以是自己未準備好。這時，我尊重孩子的感受，不會說以下的話：人人都做到，你真冇用。 別人細過你都做到，你咁無膽架。我通常的回應是：好，我們玩別的，等你想試的時候再講我知。

我的觀察是，麥皮會知道自己能力可不可以做到，他會累積到一定信心再嘗試。有些時候，他見我做到，便立即走過來想試一下，我一般會請他先觀察一下，我會一邊做，一邊講解當中要點，再問他有冇信心做到，不要以為他一定說有，經他判斷後，他曾經不少次拒絕我的邀請呢。背後的原因可以有很多，可以是心情，可以是未準備好，可以是覺得自己未能掌握，可以是覺得危險。總之，孩子的決定背後是有一定思考的。

當然，我也見過不少未懂判斷危險的孩子，明顯地，他錯估了自己的能力，但我的回應是讓他在我的保護下去嘗試，失敗了，我會抱著他。然後告訴他，記得自己現在未有能力做到，如果想做到，可以多練習。

我們不要以大人的判準去否定孩子，而應該讓孩子從經驗中了解自己的能力。這樣才是成長。

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