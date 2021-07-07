德萃學生設計環保植物遊樂園　理想遊樂場成真　校長：感染力好大

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-07-07 07:00

孩子總對遊樂場有無限想像，若把理想樂園親手成真，定必是個難忘回憶。時代廣場與植物花園莆町Botanic Union邀請了德萃小學部和幼兒園部合作，收集過千位孩子的理想遊樂設施畫作，並以環保物料打造一個大型戶外植物遊樂園《It's Play Time!》。德萃小學及幼稚園部總校長朱子穎表示，親自把草圖變成實物，對孩子來說，感染力特別大！ 攝影：鄧煥儀（部分相片由學校提供）

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5歲男生：想手拖手玩獨木橋

遊樂園內有一座以輪胎和欄杆組成的獨木橋，正是5歲男生黃海晨的意念。黃太分享，與孩子討論設計時，不希望是由她作主導創作，反之是引導孩子思考。「我提議不如睇返以前去日本、新加坡遊樂場嘅相，佢就話想整上次喺日本見過，好好玩嘅平衡木。但一個人玩好悶，就想設計一款係兩個人、手拖手玩嘅版本。」

黃太補充，疫情以來孩子留家的時間長，是次體驗讓孩子自由發揮，動手參與創作，尤其難忘和快樂。「過程中我哋從旁協助，鼓勵佢試咗先。佢會覺得『大人嘅世界我都有份參與』，對佢嚟講係一生難忘。」

場內可愛的巨型花朵，是另一位女生薛尚知的創作。媽媽薛太攜同女兒的手稿來到遊樂場，她指女兒一向喜歡大自然，來到現場心情興奮。「玩樂對小朋友好重要，嚟到真係好似真實嘅遊樂場，佢見到自己設計嘅花花、畫嘅車軚，又可以坐上去隻馬，想邀請朋友一齊嚟玩。」

漢師德萃學校六年級學生馮哲及林家慧是分組繪畫車軚的組員。他們分享，組員間需分工合作，因應個別能力負責繪畫不同部分，從中亦體會到團隊精神。「當你做做下覺得好攰，我抖一陣，隊員繼續畫。之後又會想繼續做，啲力好似用唔完！」

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校長：「創意」好難教！

漢師德萃學校馮鑑邦校長表示，邀請學生設計遊樂設施後，挑選了約50個草圖，再思考如何化成實物。學生在創作過程中除了可應用環保概念，更可培育創意。「當你遇到困難，要解決，就需要爆發創意，其實係解難能力嘅一種。好多家長都覺得好重要，但對學校嚟講係好難教嘅嘢。」

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德萃小學高思敏校長表示，學生最大的得著，除了發揮創意，更可體會升級改造的過程。「小朋友喺油車軚嘅過程，學習環保之外，亦係耐性訓練。除咗車軚，下次想用膠樽喺學校做種植設計，俾小朋友參與其中。」

德萃小學及幼稚園部總校長朱子穎指，邀請孩子繪畫遊樂場設施，再把孩子的草圖化成實物，可讓孩子實在的感受環保理念。「環保係對世界投射嘅關愛，你係愛二十年後嘅世界，先會環保。呢個活動畀學生實踐參與，可以帶出教育理念。」

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