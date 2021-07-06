郭可盈學霸女兒保良局蔡繼有小學畢業　連續3年攞學科冠軍

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-07-06 13:22

郭可盈囡囡林天若轉眼間已經11歲，日前天若正式小學畢業，郭可盈就貼出囡囡的畢業典禮照片，並分享囡囡的「威水史」，原來天若連續三年奪得學科冠軍和各種獎項，讓媽媽感到鼓舞！

郭可盈11歲囡囡林天若就讀於保良局蔡繼有學校，早前天若和家人一起出席小學畢業禮，媽媽郭可盈就貼出囡囡的畢業典禮照片，並留言大讚囡囡能夠連續三年奪得學科冠軍和各種獎項。「轉眼間便小學畢業了，很感恩這5年的校園生活過得又快樂又充實！❤️非常感謝校長和老師們的悉心教導！能夠連續三年奪得學科冠軍和各種獎項，當然值得鼓舞，但令我最興奮的就是你能夠嚮往學習、從多角度觀點與實踐，這才是最理想的求學方式，真的很欣賞學校「全人教育」的教學理念！👍🏻暑期後，即將進入中學階段迎接新的挑戰！💪🏻🌟繼續我們的座右銘「Work Hard， Play Hard！」🌟」

保良局蔡繼有學校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，推行國際文憑課程（IB）。蔡繼有設多個獎學金，包括「學科獎學金」及「學術獎學金」，獎勵各科目學業成績優異的學生，前年Tania亦曾獲獎學金。

品學兼優的Tania除了曾獲委任為風紀隊員，更熱衷於參與課外活動及各項比賽。Tania曾其社交平台分享，獲得全港中小學中文硬筆書法小學組中級組亞軍。其學校網頁亦顯示，Tania曾於二年級及三年級參與校際朗誦節英詩獨誦比賽，獲得冠軍及亞軍。