YouTube驚現真人版艾莎門？　逾300萬訂閱人體示範萬樂珠溝汽水

YouTube上有系列用冰雪奇緣艾莎、蜘蛛人等盜版卡通，使用鮮豔顏色吸引兒童，內容卻含有暴力、色情等惡意內容，因為演算法容易被查找，通常都會有大量觀看數與訂閱，被稱作「艾莎門」影片。



台灣竟有真人版Elsagate？（按圖了解）

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近期竟然已從2D卡通，進階到真人版，網紅四叉貓發現，有一名為「阿洪實驗」的頻道，定位於台灣，引起網友熱議。

四叉貓提到一開始看到這名「阿洪實驗」的創作者，在頻道有大量口塞萬樂珠，接着灌可樂的內容，其中還有台灣民眾常喝的繁體「雪碧」飲料包裝，加上頻道定位在台灣，總共有335 萬訂閱，影片觀看數從幾千萬到數億，讓他瞬間誤以為是「台灣流量最高的YouTuber」不過後來在網友提醒下，才發現雪碧不分簡體、繁體版本，此為「阿洪實驗」的創作者只是偽裝在台。

慎入，以下影片或令人不安（按圖了解）：

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阿洪實驗在簡介中還用繁體字寫下「大家好，我喜歡實驗，我會一直為大家更新完整的創意實驗，謝謝您的支持」由於封面圖高飽和度色彩，搭配誇張表情，讓許多網友驚訝「常見的Elsagate手法啊，爸媽真的要注意小朋友點什麼來看」、「好噁心」、「elsagate的變種……」、「這種頻道有夠邪門」呼籲家長注意這類的內容。

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