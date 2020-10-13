親子教養｜孩子吵架父母忌當裁判　體諒委屈、生氣助小孩管理情緒

無論你有幾個兄弟姐妹或是有幾個孩子，想必你一定知道，當家裏有超過1個孩子時，就一定會出現吵架的局面。這時家長最為難，無論如何「裁決」，都會有一方受到傷害，那麼孩子吵架時，誰該來當裁判呢？

小孩子在吵架時，父母不用衝着介入當裁判者，要管理的反是孩子們的情緒。（iStock/GettyImages）

你有兄弟姐妹嗎？小時候跟他們吵過架嗎？

訪問開始時，馬來西亞教育工作室彼課所首席執行員鄭珍珊忽然拋了這個問題，讓記者愣了一下。她笑說，自己小時候也跟自己的兄弟姐妹吵架，甚至打架，但這些絲毫不影響大家之間的感情，長大後只要有時間在家相聚，都會聊到深夜，絲毫沒有被兒時的「吵架」影響。「那是因為我們的父母從不介入我們的爭吵。」

孩子吵架時父母該當裁判者嗎？（點擊下圖了解！）

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鄭珍珊指出，很多孩子在爭吵時都會找家長投訴，但家長需要處理的不是爭吵的事件，而是孩子的情緒。「父母請不要當裁判者。」許多時候，孩子的爭吵不是因為玩具本身，而是因為事件引起的情緒感受，譬如原本是一人玩一次，但其中一方連續玩了幾次不讓另一方玩，因此開始爭吵。其實孩子介意的並不是要與他人分享玩具，而是玩的次序。家長要做到的是同理他們當下的委屈、傷心、生氣等情緒，然後詢問他們想要怎麼做，讓孩子自己處理。譬如：

妹：「姐姐霸着玩具不讓我玩！」 媽：「姐姐霸着玩具，讓你心情怎樣？」 妹：「她太霸道了，我不想跟她玩，我要玩其他東西。」 媽：「好，那就先不和姐姐玩，你玩其他玩具吧。」

在這樣的情況下，家長可以同理妹妹的情緒，讓她自己選擇現在想要做的事，而不是說：「某某不乖，不跟妹妹分享。」她指出，在爭吵中無論誰對誰錯，都不該在孩子的身上貼標籤。鄭珍珊認為，吵架也是一種學習的過程，讓他們懂要如何去拿捏底線。她的兩個女兒也會吵架，但她們知道吵架後不跟對方說話，就沒人跟自己玩，因此很快就會和好，然後玩在一起。

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4大爭吵因素

每個人都有情緒，小孩也不例外。關係裏的衝突都關於情緒，而不是特定的某件事，所以解決手足衝突的最佳方式，就是處理情緒問題，而不是事件本身。其實，小打小鬧對孩子來說很平常，很快就能和好；一旦家長介入，情況就會變得不同，甚至更糟糕。因此，鄭珍珊認為家長需要有概念，瞭解孩子吵架的4大因素：

1. 情感被忽略：當小孩覺得自己被忽略時，就會透過吵架來獲得大人的關注。

2. 太無聊：小孩在無聊的時候也會開始「找事做」，孩子之間會覺得鬥嘴也是一種樂趣，但有時候會演變成吵架；有些孩子則愛玩，喜歡推來推去，這之於他們或許是一種樂趣，但在大人眼中就變成吵架。

建議：給孩子提供更多有趣的活動。

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3. 受到傷害：兄弟姐妹之間一定會有摩擦，很多時候，孩子們爭的不是玩具本身，而是玩的順序。因此當家長介入，「姐姐你比較大，要讓妹妹」，「姐姐比較大，她比較會玩，先讓她玩」這些話語都會讓其中一方受傷，覺得家長偏心。

建議：給孩子灌輸規矩。

4. 累積的憤恨：如果父母一直介入，嘗試解決孩子的問題或懲罰兄弟姐妹之間的鬥爭，譬如不管對錯直接沒收雙方的玩具，或是責備其中一方不懂得像兄弟姐妹中的其中一人般懂得禮讓時，將可能導致孩子之間產生嫉妒、不被愛、受傷和被拋棄的感覺，甚至會對父母親或兄弟姐妹產生怨恨。隨後不斷地挑釁兄弟姐妹，尋找各種形式去保護自己，以發洩心中不滿。於是會出現孩子刻意欺負被家長保護或稱讚的孩子。

建議：避免貼標籤和比較。

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公平不等於平等

原生家庭的相處方式會影響下一代，譬如家長與兄弟姐妹是以暴制暴的方式相處，孩子可能會潛意識認為可以這樣與手足相處。鄭珍珊認為，家長應該先審視自己與兄弟姐妹的相處方式，再來教育孩子。她曾看過一個個案，母親一直被家裏拿來與姐姐比較，導致她一直追尋姐姐的步伐。後來她生了2個女兒，不想讓小女兒「重蹈覆轍」，便將大女兒當作姐姐這個假想敵，把不滿都投射在大女兒身上。「家長的反應會直接影響孩子們的手足關係。」

若是孩子提出要懲罰另一方，該怎麼辦？鄭珍珊表示，孩子一般都不會選擇以暴制暴，倘若有這樣的要求，就表示他曾經看過或經歷過如此的教育方式，才會有此想法。家長在面對這樣的情況時，可以告訴孩子：「我們的家庭不喜歡暴力，你可以選擇擁抱他，或請他借你玩他的玩具。」從中讓孩子學會不用暴力，而是用其他溫和的方式來解決問題。

社會總要求父母要公平，但所謂的公平不等於平等，而是根據孩子的需求給予不同的資源。她舉例，家長買了一個新的洋娃娃回家，讓姐姐和妹妹輪流玩，但妹妹比較喜歡玩拼圖，不想玩洋娃娃，那家長不需要強硬要求妹妹達到「輪流玩」的要求，而是讓她自由選擇。「家長需要根據自己每個孩子的特質和需求去做考慮。最重要的是讓孩子知道，他們的需求可以在家庭裏得到滿足，那紛爭就不再是紛爭了。」

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