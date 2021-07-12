外傭誣衊施暴被重案組拘留　爸爸概嘆貼錢買難受僱主零保障

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-07-12 13:53

香港生活費用開支龐大，不少父母都需要工作打拚去給子女過上更好的生活，亦因此對外傭的需求一直都是有增無減。而聘用外傭原意是為自己減輕負擔，但不少家長也有貼錢買難受的經驗，范志偉（Avan）先後亦聘用三個外傭，最後一次更鬧到被重案組拘留，自此他便不再聘用外傭。他更成立「香港外傭鐘點僱主行動大聯盟」，希望可以扭轉現時外傭可以「零成本」為難僱主以及博炒的做法！

按圖即睇Avan聘請3名的經過：

首次聘外傭 返工數月即跳工

Avan妻子四年前誕下龍鳳胎，於是便聘用菲傭分擔照顧的工作。但不久後疑因中介想賺取另一筆中介費，於是氹外傭跳工，外傭只做了短時間便辭職，令首次請外傭的Avan留下了不好的觀感。

其後他再聘請第二名外傭，當時Avan計劃一家連同外傭一同到東京旅遊，但在出發前，有一次因外傭處理家務問題，太太不滿意說了她兩句，該外傭便馬上辭職，由於外傭未能出發到東京，機票錢更不能退回，令他損失了數千元。他直言香港僱主毫無「主導權」，外傭可以說走就走，還要白白賠機票，外傭轉工可以說是零成本。

被外傭誣衊施暴 重案上門拘留

第三個是Avan最後聘用的外傭，也是最不愉快的一次。該名外傭是經中介公司的視像會議中面見，當日Ａvan亦有介紹一下主要工作及住家環境，清楚表明只能在大廳用簾幕劃出一個工人房，當時該名在視像中的外傭亦表示可接受（事後該視像中的外傭與實際到港的不同，疑是中介找菲律賓的當地人假扮），但由於合約是寫「share room」為日後的糾紛埋下伏線。

為了和外傭「好嚟好去」，Avan和新外傭約法三章，工作時間為早上7時30分至晚上10時30分。Avan有一次因收看電視節目，外傭指自己放假玩到疲累想休息，希望他關電視，范先生不答應，因早已說好10時30分是睡覺時間。想不到外傭竟把該日子和事件記下，將來作為控告「僱主不給休息」的證據。

而令彼此關係破裂的事件是，有一日Avan留意到外傭在小朋友附近剪指甲，但考慮到當時子女只有兩歲左右，甚麼都會放入口，加上疫情關係，都想外傭注意一下。Avan提醒外傭後，只收到一句：「This is essential！」

Avan當下就十分生氣，用較的重語氣責備她，當中也用了一些粗言穢語，而該外傭亦乘機錄音，然後跑去鄰居處敲門做戲求救，報警指Avan打她。警察上來後，外傭不肯到醫院驗傷，Avan補充：「正常邏輯，假如我打你，你仲會唔會入返我屋企？外傭之後仲留喺我屋企喎！」而且，家中的閉路電視也沒有影到Avan打她，她自己亦沒有影片證明，當下也簽了和解書，事件卻沒有告一段落。

不久後Avan妻子有日因地板清潔事宜和外傭爭執，外傭指要照顧兩位小朋友沒有時間處理，Avan當下以僱主身份調停，指理解外傭或許真的忙不過來，可以明天再做。但想不到外傭重施故技，再次偷偷報警指Avan對她施暴，一眾拿着防暴盾牌的警察上門。Avan和外傭關係亦已無法修復，因此想解僱她，卻被要求賠償薪金，Avan不從，該外傭在警察的視線下帶走所有自己的物品離開。

賠10個月人工解決

外傭自行離開，Avan惟有向勞工署追索外傭一個月代通知金，但該外傭反申訴，要求Avan需支付合約剩餘的十個月人工（20年4月至21年2月）。狀紙上也有指控Avan沒有提供房間及沒有給予時間休息等，但認為自己沒有做錯任何事的他堅決不肯賠償。

在勞工署安排下，安排了一場電話調解會議，Avan太太一聽就知不是同個人，平時外傭會稱呼自己做「madam」不是「mum」，勞工署職員着令外傭讀出自己身份證號碼以示識別，Avan難以理解這個做法：「把聲完全唔同，唔通我讀得出李嘉誠個身份證號碼我就係李嘉誠咩？」會議最終亦不歡而散。

雙方一直在糾纏，突然有一天，5名重案組警員上門拘捕Avan，指他涉及對外傭施暴。Avan當下質問：「咪簽好咗和解協議，拘捕啲咩？」原來該外傭可再次就同一事件報案，因此是無效。警方更提醒他，兩個月內不銷案，到時她有機會落案正式起訴鬧上法庭，到時結果是如何也好，已經要付出一定的金錢和時間。

Avan說：「她就是用零成本的方法去纏繞自己，目的亦很明確就是為了錢，你想方便、解脫就要用技巧地『付錢』，而且還有風險，即使你願意賠了十個月人工，她仍可反口繼續纏繞你。」最終他「貼錢送瘟神」賠上10個月人工，即約4萬多元，但至今不敢再聘用任何外傭。

經歷了這次事件，Avan下次決心成立「香港外傭鐘點僱主行動大聯盟」，希望香港僱主可以團結，不要再讓中介和外傭為所慾為。香港人花了錢，服務卻沒有保障還有機會被敲詐，實在是難以接受。

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注意自己言行 不要被外傭利用成把柄

港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，現時香港法律的確較保障外傭，作為僱主也要注意自己的言行有沒有機會被人當做把柄。而類似Avan的個案，用粗言穢語指責外傭，在證據上已留下一個「輸蝕」的印象，因此大家日常和外傭相處，保持心平氣和的溝通其實是保護僱主的一種做法，而且在家中安裝逼路電視也是必須的。

當然，亦明白不少外傭會做出過分行為「博炒」，僱主可仔細記錄外傭失職的事件向入境處作出投訴。運氣不好的僱主若遇上大話連篇，有意敲詐的外傭，只要「行得正企得正」，便不怕和外傭走司法程序解決糾紛。

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