暑假親子電影｜《屁屁偵探》電影版7.15上映　答問題有機會嬴戲飛

日本兒童繪本系列《屁屁偵探》向來受孩子歡迎，期待已久的電影版亦即將上映！是次01親子送出戲票70張（名額35個），答問題便有機會嬴戲飛！



即睇電影版《咖哩香料事件》劇照：

《屁屁偵探》是日本團隊Troll所創作的兒童繪本系列作品，系列叢書發行量已累積超過900萬冊。故事主角屁屁偵探人如其名，兩個臉頰宛如「屁屁」一樣圓潤，口頭禪是「我聞到案件的氣味」，每次總能憑著機智破解案件。他憑著正義和幽默感，加上聰明的頭腦，深得小朋友的喜愛，成為無人不曉的破案神探。

即睇電影版《瓢蟲遺蹟之謎》劇照：

大人細路期待已久的電影版將連映兩集故事，分別為《咖哩香料事件》及《瓢蟲遺蹟之謎》，並將於7月15日正式在香港上映。電影版帶領觀眾一窺屁屁偵探的真實魅力，到底他是怎麼吃東西？他又是如何偵破案件？

《咖哩香料事件》中，屁屁偵探用「華麗」的推理，幫助餐廳店長找回珍貴的咖哩香料；《瓢蟲遺蹟之謎》中，屁屁偵探連同屁屁丹迪，踏上尋找神秘寶物之旅，一起探索古代遺跡之謎！

01親子 | 睇文玩答問題 贏《屁屁偵探：咖哩香料事件 + 瓢蟲遺蹟之謎》 戲飛



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