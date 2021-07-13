近7成父母有意送子女出國升學 　媽媽：囡囡自理能力變好咗

近年不少父母考慮讓子女海外升學，有機構進行了相關調查，發現近七成港人已經或有意送子女往海外升學，其中以英國寄宿學校最受歡迎。媽媽姚太分享，女兒到英國升學後，每天以視像對話維繫關係，自理能力更進步良多。

攝影：黃寶瑩（部分相片由受訪者提供）



憂慮心理及自理問題

大地教育委託私營研究及調查機構於今年 5 月期間向超過 300 個家庭進行網上問卷調查，在育有子女的受訪者之中，近七成 (66%)父母已經或有意送子女往外國升學，而當中激發決定的三大因素分別是：對本港教育無信心 (51%)、 希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長 (48%) 及香港現時政治氣候環境 (42%)。

是次調查亦檢視了受訪父母送子女到海外升學的擔憂，結果顯示接近六成 (55%) 的受訪父母均對子女「在新環境的心理壓力及情緒影響」以及「子女的獨立自理能力」這兩大方面表示憂慮，而「經濟負擔」則佔不足半數 (46%)。在生活住宿的安排方面，調查顯示超過六成 (62%)家長打算在子女中學階段 (12-18 歲) 時送他們到海外升學，當中近一半 (47%)家長傾向讓子女入住寄宿學校，英國是海外升學最受歡迎之目的地，超過半數 (55%) 受訪家長選擇。

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大地教育行政總裁莫柏祺先生表示：「近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，自 2020 年開始，即使世界疫情持續，海外升學查詢近乎有增無減。2020 年對比 2019 年最高增長達 177% (7 月份) 。而 2021 年對比 2020 年最高增長達 111% (3 月份)，7 月下旬是香港文憑試放榜的大日子，我們預計 7 月查詢會再創高峰。」

媽媽：每天視像維繫關係

媽媽姚太分享，現年18歲的女兒兩年前到英國入讀寄宿學校，將於9月升讀大學法律系2年級。她指，孩子自小由外傭照顧，「微波爐都唔識用、食完水果會問：「係咩生果嚟？」」唯出國升學後，女兒改變很多，「仲學識珍惜食物。」

她坦言，每天會與女兒以視像通話維繫親子關係，感覺有如從沒離開香港。她建議正考慮讓孩子出國升學的家長，下決定前「坐底同小朋友開心見誠傾」，了解彼此想法；多去升學展覽搜集資料，有需要時找升學顧問公司協助。

心理學家：家長要留意呢啲

輔導心理學家吳加垚小姐建議，要釋除子女於出國後的心理壓力，父母可多鼓勵子女表達想法及感受，並以不批判的態度聆聽。同時讓子女多參與預備過程，例如一起搜集當地資料、升學資料等等，讓子女更具體了解海外升學後的生活。另外，亦可以一起發掘一些趣味性的日常資料，例如在哪裡可以買食物、有什麼地方可以娛樂等等。

子女抵步後，父母可留意子女會否出現負面情緒、改變睡眠習慣、食慾等。如察覺到有負面情緒出現，家長宜先了解情緒來源、子女的交友及生活習慣，並定時向子女交代家庭近況，給予子女強心針，有需要時可了解學校的支援資源。

她又強調建立良好的遙距親子關係的重要性，並提議：「父母及子女雙方可以先討論大家保持聯絡的頻率及方法，令雙方有共識，如約定不會有失聯的情況，也避免子女覺得家長太煩。家長應有心理準備子女會慢慢發展自己的社交圈子，應多信任他們，並以開放的態度溝通。」

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