BNO移英｜首 2周已近5千港人申請　專家預視未來2年升學競爭大

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-18 16:21

英國政府在去年宣布BNO擴權，並於今日1月31日起接受「5+1」簽證申請，有英媒報道首2周已近5千人申請，有一半已身處英國，已獲准臨時定居。早前有傳英國容許家庭成員以「太空人」身分申請入籍，但至今仍未有公開公細節，家庭移居者建議全部成員一同移民，並預留足夠的生活費。資深升學專家表示，預視未來1、2年港生到英國升學的人數會增加，競爭也會更大，建議學生要用心預備留英升學試，增加入讀心儀學校的成功率。

據英國《泰晤士報》報道，英國「5+1」簽證開放申請首2周，已近5千人申請，約一半申請人已身在英國，已獲准臨時居留。

BNO持有人和直屬親人現時可以在英國政府網站申請簽證，再預約到北角的申請中心，提供指紋及辦理手續。持有人在申請獲批後，必須於90日內到達英國。而在2月23日開始，BNO持有人亦可以透過手機應用程式「英國移民：身分檢查（UK Immigration: ID Check）」辦理手續，此方法則沒有抵英的期限。

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「太空人」計劃尚未公開說明細節

早前亦有傳英國「5+1」簽證容許有家庭成員留在香港繼續工作，其他成員先行抵英生活，而該成員日後亦需補回「5+1」的簽證要求才能入籍。此方法仍未獲英國政府公開說明細節，申請人宜向領事館作詳細查詢，同時建議留港的家庭成員不宜作為簽證的主要申請人。

升學專家預視英國升學競爭大

香港教育資訊網資深升學顧問Laurence亦相信未來1、2年內到英國升學的人會增加，而且學生年齡會愈來愈細。他指，當地State School的競爭一向很大，而香港家長選校普遍集中選擇倫敦、雷丁、肯特郡等地方，當地的學生也會一同競爭，難免拖低入讀心儀學校的成功率。

創智教育國際升學中心（海外升學）資深升學顧問古潔雯補充，約克、曼徹斯特、伯明翰也是香港家長熱門選擇定居的城市，「不過假如有較出名的學校，家長都不是太介意到其他地區」。

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