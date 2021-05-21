由高小開始準備子女外國升學路　教育專家建議3個做法保優勢

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-21 17:13

隨著BNO擴權，在2021年1月尾開始接受港人以5+1簽證移民，不少家長都考慮為了子女的學業前途而舉家移民英國，期望給子女更好的升學環境。不過，在出發之前，家長不妨多做功課，了解一下英國的教育宗旨是否適合小朋友的性格，以及符合家長對子女未來的想像。

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英國是傳統海外升學的殿堂，學制與香港舊制相似，很多家長都尤其感覺親切，而率先考慮讓子女到英國升學。以5+1簽證舉家移民再送子女在當地讀書的模式，與以往單獨送子女到英國寄宿學校的模式截然不同，因此家長應改變過往的升學策略，以及調整對英國教育的期望。

教育博士凌羽一花了一年時間進行資料搜集，仔細研究英國的教育宗旨和學制編寫出書《精英大學堂—英國升學策略藍圖》，希望為準備為子女考慮到外國升學的家長提供一些有用的建議。

高小開始預備子女升學路

「仔女嘅升學路應該由小學開始計劃。」凌羽一直言，近年很多大學畢業生踏入職場前，對自己的發展方向和前路仍感到一片迷茫，所選的科目又未必是未來的發展範圍，結果浪費大量的時間重新學習，甚至推倒重來。他認為，家長宜因為小朋友的個性和興趣，討論職業路向，繼而考慮應該讀甚麼大學、甚麼高中易升上心儀大學及學系，再思考在小學時應給予孩子甚麼培訓。

雖然很多案例也在說學生到了英國升學後，好像成績和學習動機都比香港好。凌羽一提醒，香港的課程比英國「行先一步」，尤其是數理知識學得較深，而且英國考試拿A以上的比率達20%。學生看到自己讀得好，自然更有動力讀書，此乃「成功為成功之母」。

英國教育注重全人發展、培養內涵。(Photo-ac)

英國教育目標：紳士及淑女

香港家長很多時「望子成龍」，仍然期望子女未來任職專業人士「賺大錢」。凌羽一提醒家長，基於外國的稅率高、各個職業的薪金差距不多，英國的教育和家長因而幾乎沒有「向錢看」，反而更著重於培養孩子品格的修養，未來成為一位紳士或淑女。很多已移民的香港家長覺得外國人沒有很重視孩子的考試和學業，也不無原因。本港家長必須要調整自己的期望，才能好好適應英國的教育。

3項維持子女升學優勢

凌羽一又分析，香港學生到英國升學除了數理程度稍具優勢之外，就只有勤力能勝過當地學生。「始終英文唔係香港學生嘅母語，除非小朋友由細到大都以英文做學習語言，否則到當地都要適應，而且文學修養一定唔及當地人。」他建議，如非從小就跟隨家人移民英國，學生最好在本地英文中學完成中二課程才到英國升學，「至少適應以英文做學習語言，如果就讀中文中學嘅學生，英文程度可能真係跟唔上」。

而且，他認為只有打升在理科發展的學生才能在英國維持學習優勢，「英國文學、歷史科都要照讀，但始終起步慢、文化背景唔同，好難『叫糊』。而數理科只要一直保持學前一、兩級程度，公開試成績唔會太差，容易啲入到心儀學府」。

第三項優勢則是勿荒廢中文，讓學生雙語並行，中、英文皆精，在未來就業或是選科方面自然更有優勢。

香港學生數理能力是一大優勢。(photo-ac)

英國公校如本地津校

凌羽一又提醒，過往到英國升學的學生好似都較易學成歸來，「唔好忘記以前讀嘅係一年40至50萬學費嘅寄宿私校，資源同對國際學生嘅支援一定較多，淨係小班教學已經係公立學校（State School）做唔到」。

現時以BNO移民的香港學生可以免學費入讀英國公立學校，不過凌羽一指公立質素如本地津貼小學，一班也有30至40位學生。成績較好的文法學校也讓英國學生「爭崩頭」，想要插班亦十分困難。假如到達當地後，只是入讀一般的公立學校，家長不能用以往的認知要求子女升學。

「英國學生入讀小學係用地址距離計分，要報學校首先要有落地地址，再提供水電費單證明。不過外國人想租單位都唔容易。」凌羽一指，很多家長反映即使一次付一年的租金，也有很多英國業主不願租給外國人。因此，「假如有資源嘅話，小朋友先入讀私校一、兩年，再用當地學校成績申請入學，好過等公校學位」。

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