外母私自典當掉家傳金鏈急得女婿痛哭　妻子卻竟加一句火上加油…

你們家有傳家之寶嗎？父母親或是祖父母在子女結婚時，都會給新抱一件傳家寶物，可能是戒子或項鍊之類的，讓子孫可以延綿不斷的傳下去。但有網友發現祖母親手給的傳家之寶竟被外母拿去典當了3萬元，聽到消息後「眼淚不停流出來」。



極品外母典當了傳家之寶還不感抱歉？（點擊下圖看詳情！）

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事主在「Dcard」貼文表示，自己跟太太結婚幾年後某日，90歲的祖母把她60幾年前的嫁妝，一條金項鍊親手交給事主說「乖孫欸，這條金項鍊是給我孫長媳的」，事主也很聽話的把祖母金項鍊轉交給太太，太太也乖巧的把這條金項鍊傳家寶給外母收起來。

日前事主得知，外母把那條祖母給的金項鍊給典當了，還沾沾自喜的說「那條項鍊又老、款式又舊，拿去當了3萬塊（台幣）」，事主氣急敗壞的問外母說在哪家典當的，想看能否去贖回，外母一臉不屑的說「上個月當掉了，現在去找應該早被融掉了」，「要不然，我把賣掉的錢，3萬還你」。事主聽聞當場眼淚不停流出來，其實「錢真的不是問題，在意的是祖母親手傳承的那份感覺，而妳女兒也就是我太太也只看過一眼，就被莫名其妙的當掉了」。

網友在看完帖文後，紛紛熱議並留言回應說「這真的不行，話說祖母的東西怎麼會給外母保管」、「超過分，真的不是錢的問題耶」、「真的超級過分，無法接受沒禮貌的人耶」。

針對網友們的回應，事主表示，「都不敢讓祖母知道，60幾年的嫁妝，換來不對等的三萬塊，她傳承下來的心意被人糟蹋」。也因為這件事，事主跟太太娘家鬧得很不愉快，然而太太還跳出來拿油滅火說「不就是一條金項鍊而已」。

有網友敲邊鼓「可以離婚了」、「對方家庭看你沒有，建議趁早協議離婚」，更多網友說「太太真的是豬隊友欸，最後事主有找回項鍊嗎」、「覺得你太太也滿誇張的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】