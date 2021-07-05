做全職主婦比想像輕鬆？　老公在家工作驚悉老婆生活竟如此佗佻…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-05 17:00

家庭分工是很多夫妻都會面臨到的問題，現代雖然外出工作的女性越來越多，不過還是有所謂專職「家庭主婦」的存在。最近日本就有媒體，報導一位丈夫看過妻子實際負擔的家務之後，開始產生了一些懷疑。

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根據日本媒體《キャリコネニュース》報道，一位居住在香川縣，年收一千萬日幣（約相當於港幣年薪70萬元）的男性上班族，妻子一直都是扮演「家庭主婦」的角色，不必外出工作。由於男性擔任中階管理職，經常早出晚歸，因此妻子常以「獨自照顧小孩」而自豪，但卻很少跟丈夫提到孩子在學校裏的事。

男子雖然覺得有些奇怪，但因為工作繁忙，便也沒有多做過問。不過最近受到疫情影響，男子開始在家上班。他才發現妻子一早送小孩子去學校之後，除了吃飯以外，其他的時間都拿來上網看動畫，沒怎麼在做其他家事。直到接近下課時間，才去接小孩帶到公園玩耍，接着傍晚回家吃飯、洗澡，結束一天的生活。

男子表示，他大學時期有個學妹，原本在知名保險企業上班，後來也是改當家庭主婦。有次他們去拜訪這位學妹，妻子還說「家庭主婦很辛苦！」結果這位學妹卻當場反駁「家庭主婦很棒好不好！不用管業績、也不會被誰罵！超輕鬆的」，讓他更加確定，原來不是只有自己懷疑過妻子的家庭主婦生活是否過得太清閒。

只是再怎麼說，都還是希望妻子過上幸福的生活，可是想到自己每天疲於奔命，協調職場人際關係，累積了許多工作壓力，還是難免感到心理不平衡。男子感慨，或許這就是得一肩扛下老婆及兩位女兒生計，身為家中唯一經濟支柱的宿命。

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