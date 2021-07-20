東京奧運｜英女孩靠YouTube自學滑板　年僅12歲代表國家赴日參賽

已經延期一年的東京奧運，將在下週五正式拉開序幕，各國的運動好手在已經在準備前往的路上，不知道這次奧運將會帶給我們怎樣精彩的比賽。



即睇小妹好Sky Brown在滑板上的英姿：（按圖了解）

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被疫情耽誤的東京奧運，終於要在下週五正式開幕，而今年新增許多比賽項目，讓更多運動好手可以站上世界的舞台，其中最令人期待的就是「滑板運動」。不僅是因為它第一次成為比賽項目，更是因為大家都對一位代表英國的參賽者Sky Brown相當好奇，因為她是英國史上最年輕的奧運猜賽者！

爸爸雖然心疼Sky訓練時常受傷，但仍全力支持

Sky能代表國家出去參賽，她的爸爸絕對是幕後功臣，跟其他家長不同的是，當Sky表示自己對玩滑板非常有興趣，也在無教練自學的情況下，展現過人的天份時，她的爸爸並沒有阻止，反而從旁鼓勵與陪伴。在無教練的情況下，Sky透過自己反覆練習和在YouTube上學習，卻可以練到代表國家參賽，由此可知她是天賦與努力齊聚一身的選手。

然每一個努力的過程中，並不可能沒有碰撞，Sky的爸爸雖然支持，但也跟「一位父親」一樣，捨不得女兒受傷。一年前Sky在訓練時，不慎從坡道上摔下來，導致顱骨骨折，更要即時入院做手術。Sky爸爸在採訪時說道：我很希望將女兒不要受上，但當看到她即便受傷，仍不減對滑板的熱愛時，我就知道我得繼續幫她加油！因為我想守護她眼神裡的那份光芒。

被同齡男生取笑，仍只專注著練習

由於滑板屬於較陽剛的運動，因此Sky在練習的過程中，時常受到來自男生的冷嘲熱諷，但她仍憑藉著對滑板的喜愛，將這些屈辱轉化成動力，讓她年紀雖小但在滑板界已是非常有名的選手，即使每次參加職業賽事幾乎是全場年齡最小，但她從不怯場，更先後在英國、愛沙尼亞、瑞典和新加坡的公開賽中贏得冠軍。

Sky的滑板技巧跟成年選手相比毫不遜色，她曾在YouTube片段中即場示範凌空轉體720度的動作，吸引超過8百萬人觀看！不過由於Sky有英國和日本雙重國籍，她初時有意代表自己出生和成長的日本出戰，不過後來英國滑板協會跟她說了一句話，讓她決定代表英國出戰，而這句話也是她一直以來的信念：”have fun and be brave.”讓我們一起期待在奧運會場上，Sky將為我們帶來怎樣精彩的比賽吧！

此外，今年東京奧運共新增了5項項目，除了滑板之外，還有棒壘球、運動攀登、衝浪和空手道。我們一起坐在電視機前，幫這些運動員加油，台上十分鐘、台下十年功，每一位努力練習的運動員，都值得我們幫他們喝采與鼓勵！

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