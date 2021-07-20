冷氣慳電｜台媽試長開冷氣機唔熄機　電費比去年反慳6成　公開4招

炎炎夏日，都市人相信已沒法不開冷氣來生活。近日台灣的疫情加劇，大人在家工作、小孩在家上課，冷氣機難免要日夜運作。有台媽按網友的建議，實測長開冷氣機不關機，發現電費竟比上期大慳逾60%，她也不吝公開慳電4招。



台媽「焦糖綠玫瑰」是單親媽媽，從事文字工作，育有一名女兒。早前她聽從網友的意見，採用了一系列的省電、省錢的方法，例如把家中的電燈都轉為LED燈、電熱水煲每天只開一次等。近日，她與租屋的業主商量好更換冷氣機，把老舊的冷氣換成分體式變頻冷氣機。

常聽說開冷氣的電費比風扇高很多，但亦有人說冷氣機在開機和把房間變冷的時間最為用電，因此她決定實測把冷氣長開不關。過程中她坦言心情十分忐忑，因為自己和女兒待在家中工作和學習時間很長，害怕收到震撼帳單。誰知電費不升反跌，比去年使用滴水舊冷氣（還害怕滴水而不敢長開），大慳了逾60%，由4668元台幣（約港幣1332元）大跌至1753台幣（約港幣500元）。

分享慳錢大法

台媽有分享以前的冷氣機一開便滴水，相信是比較老舊的型號，她認為換新冷氣雖然要先洗一筆，但在電費上已「賺回來」，因此媽媽們實在不用虐待自己！一級能源標籤的冷氣機真的十分省電、省荷包，即使分期付款，同樣的價錢已有不一樣的享受。

而她聽說冷氣在開機和把房間降溫的時間是最花電，因此她嘗試一招：離開房子4小時以上才關冷氣，假如短暫外出就把冷氣調至29度，讓冷氣機保持低運轉，就能省下冷氣機製冷的時間。

另外，她認為必要時要開風扇幫助一下，別急著一熱把溫度調低，可以用風扇作對流，效果也是十分棒！

還有其他開冷氣慳電方法：

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