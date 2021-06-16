夏天長開冷氣霉菌滋長牆身發黑　媽媽多做一步即可解決

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-06-16 13:06

炎炎夏日，無論在外還是家中，冷氣都是不可或缺的。而潮濕高溫的氣候，正正是最適合霉菌繁殖的環境，霉菌滋長除了會令牆身出現黑點影響美觀外，家中小朋友吸入霉菌孢子或接觸霉菌，更會增加患呼吸道疾病的風險，因此一定要防患於未然。

冷氣製造溫差 助長霉菌滋生

公屋裝修易負責人繆生指，夏天牆身特別出現「發霉」情況，是因為大多數家庭都有個錯誤的習慣：「不少人在房間開了十至十二小時冷氣後，關冷氣時便立即開窗，這樣冷熱空氣碰撞後便會形成水氣，令牆身濕度上升。」

不過關冷氣後馬上開窗只是一個觸發點，真正令霉菌出現的原凶往往與裝修有關。繆生補充，如果裝修師傅在批灰時未乾透便進行下一個工序，霉菌便有機會本身便存在牆身當中，遇上濕氣便會大量繁殖。

每日乾布擦拭足以解決問題

繆生表示，霉菌非一日之內便會滋長到影響牆身外觀，只要平日保持空氣流通，關冷氣後約半小時左右才開窗，減少溫差影響，已可避免霉菌大量滋生。而更謹慎的做法是，家長可每日用乾布擦拭牆身，在濕氣重的日子開抽濕機，便萬無一失。

當家長發現牆身發霉情況嚴重，一般的清潔方法便不適用，宜找油漆師傅鏟走發霉牆身，重新批灰，乾透後重新上油，之後好好保養牆身注意濕度便可。

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