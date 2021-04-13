MUJI無印風扇｜春夏間要咁放循環扇？教媽媽6種擺法令全屋透心涼

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-13 12:54

開始入夏，天氣乍暖還寒，還未夠熱開冷氣，但又微微感到炎熱出汗，這時候風扇要出動了！近年流行的360度循環扇，很多人都感到風力不及傳統風扇般涼快，但其實是誤會了這類風扇的用法，對人直接吹拂竟然不及吹向牆角！日本無印良品Muji曾教6種不同時節的擺法，可令全屋透心涼。

(Muji圖片)

天氣開始炎熱，但日夜開冷氣很易令小朋友患上「冷氣病」。開風扇能增強家中的空氣流動，而循環扇的功效更大。有人指，循環扇吹起來不涼，近年開發了自家循環扇的品牌無印良品Muji，就來教大家6種不同時間、季節的循環扇應用，達到全屋每處都感受到空氣的流動。

該品牌的低噪音循環扇早前獲得消委會評為總分4星半，能源效率和寧靜程度都是測試樣本中表現最佳，售價亦較為相宜。不過，此產品不設搖擺功能和定時功能，需要媽媽在使用時多加留意。消委會亦提醒，小童不應在沒有成人看管的情況下使用循環扇，以免發生危險。

6種循環扇的用法：

小心小朋友易患「冷氣病」

如果媽媽想簡單點，用冷氣來調節室內溫度，也要注意小朋友的健康。兒科醫生張傑指，在西醫的角度其實沒有所謂的「冷氣病」，不過在日常的觀察中，大人及小孩身處在冷氣的環境下，身體的確較易生病，或是感到體力不足。

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