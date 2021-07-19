Donki屯門市廣場全港最大分店7.20開幕　推介媽媽必買8大好物

「驚安之殿堂」Don Don Donki再度疫市擴張！最新分店將於7月20日於屯⾨市廣場開幕，佔地超過2,000平方米，成為Donki在港的最大分店。媽媽不妨先預覽新店，開幕即掃好物！

（攝影：鄧煥儀）



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泛亞零售管理(⾹港)有限公司宣布，「DON DON DONKI 屯⾨市廣場店」將於7 ⽉20 ⽇開幕。新店佔地約2,618 平⽅⽶，以「乘搭⽕⾞出發⽇本去旅⾏」為設計概念，貨品涵蓋⽔果、壽司及刺⾝、⾁類及熟⾷、酒類、健康及美容、運動⽤品、玩具、寵物⽤品等。記者率先到場預覽，相比起其他分店，新店的確較為寬敞，貨架擺設也不再是九曲十三彎，購物體驗更佳。

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媽媽必睇亮點：

1.新店限定可愛商品

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2.鬼滅之刃聯乘零食

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3.嬰幼兒藥妝及護理

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4.獨家限定蠟筆小新精品

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5.各式卡通口罩

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6. 玩具區

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7.獨家LEC清潔用品

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8.愛媛縣蜜柑限定市集

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9.海產及壽司區

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更多新店亮點：

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