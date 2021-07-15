親子Staycation｜玩轉馬灣挪亞方舟　變身小機師再闖入森林歷險

踏入暑假，不少爸爸媽媽都會帶仔女都戶外玩。香港的小島一向是很多家長喜歡和小朋友來個一日遊的好地方，除了長洲、梅窩、大澳等離島外，其實馬灣亦很適合小朋友去。位於馬灣的「挪亞方舟」趁著暑假舉行集玩樂、教育及刺激於一身的「夏日森動大歷險」，小朋友可以變身小機師模擬駕駛飛機，亦可以玩全港首創的室内遙控越野攀爬車。爸爸媽媽除了可以和小朋友去玩「夏日森動大歷險」，亦可以漫遊馬灣，絕對可以玩足一日！

(圖片來自育茶手記）



「挪亞方舟」於7月17日至8月29日期間 (逢星期六及日) 舉行集玩樂、教育及刺激於一身的「夏日森動大歷險」，小朋友可以在園內參加一連串精彩活動，和爸爸媽媽來一趟遠走亞馬遜森林等地的僞旅行。小朋友可以由變身小機師，模擬駕駛飛機在空中俯瞰，飛往亞馬遜森林；著陸後大玩全港首創的「室内遙控越野攀爬車大冒險」，勇闖亞馬遜森林的無數險境，跨越難關；再透過互動遊戲形式尋找恐龍的足跡、近距離觀察珍奇異鳥及爬蟲類動物。在各種奇趣活動中，學習有關熱帶雨林、恐龍生態及動物冷知識。

按圖即睇挪亞方舟夏日森動大歷險有咩玩：

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玩足整個下午，爸爸媽媽們可以選擇在珀麗灣食晚餐然後離開，意猶未盡的亦可以入住挪亞方舟度假酒店，來個兩日一夜小旅行。酒店設有全新的「恐龍歷險世界」主題客房，房間內滿佈各種恐龍的蹤影，例如暴龍、大椎龍及三角龍，房內亦掛上樹葉裝飾，再配合室外青葱景致，呈現綠林樹影的度假閒適氛圍，更可與恐龍同樂同眠，小朋友置身於各類恐龍之間，恐龍迷一定不要錯過。酒店亦推出期間限定海景下午茶及「花膠⦁龍蝦⦁海鮮」夏日盛薈自助晚餐，大人和小朋友都可以玩足一日，又食又玩！

按圖即睇挪亞方舟度假酒店詳情：

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