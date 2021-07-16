港島香格里拉推2萬元親子豪華Staycation　上山落海玩轉4日3夜

每年暑假家長都喜歡帶小朋友外遊，親身感受異國的風土人情，體驗一下「讀萬卷書，不如行萬里路」帶來的眼界大開。當疫情之下外遊無望，普通酒店Staycation又玩到悶時，有本地5星級酒店趁暑假推出2萬元起的豪華親子夏令營。

攝影：許珞珩



今次推出豪玩親子夏令營住宿假期的是於中區金融中心地段的「港島香格里拉大酒店」，在四日三夜的親子夏令營揉合著奢華住宿體驗，小朋友能夠探索香港自然奇觀，父母可選擇在盡享酒店設施的同時，亦可以與孩子投入一系列親子活動。

一連四天的親子夏令營住宿假期將由即日起至8月15日期間，每逢周四至周日提供。酒店除安排一位小童參與戶外歷奇活動外，住宿假期尚包括每天兩位成人及一位小童享用早餐、每天港幣1,000元之酒店消費額、大堂酒廊雙人下午茶、一位小童享用café TOO 午餐、一次家庭野餐、西貢鹽田梓及寶馬山來回接送服務。

按圖即睇入住房間:

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按圖即睇部份餐點食物：

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按圖即睇部份酒店設施：

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在4日的親子夏令營中，除了港島香格里拉的奢華住宿體驗，特別設計專為 4 至 12 歲兒童而設、以自然為主題的戶外歷奇活動。



以「香港秘境與自然奇觀」為主題，讓小朋友有機會探索香港鮮為人知的自然景色，包括近距離接觸小動物、發掘奇石嶙峋的獨特景觀等。



每項戶外歷奇活動均由香格里拉與體驗式教學機構 A-Team Edventures 攜手精心策劃，銳意啟發孩子遠離電子數碼世界，專注欣賞和享受戶外景色。

點圖即睇酒店特別設計的全英語活動:

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總括4日3夜行程:

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